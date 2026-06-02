Chimie, inginerie și AI - toate într-o singur loc. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică UBB: laboratoare moderne, profesori de top, cariere reale. Locul unde începe viitorul tău! (P)

Cu o tradiție academică solidă, infrastructură modernă și o orientare puternică spre cercetare, inovare și colaborare cu industria, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică oferă viitorilor studenți oportunitatea de a construi o carieră într-unul dintre cele mai dinamice domenii ale prezentului și viitorului.

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca

Indiferent dacă sunteți pasionați de substanțe chimice, procese de producție sau cercetare științifică, veți găsi aici un mediu stimulativ și captivant care vă va ghida spre succesul profesional.

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca își întâmpină viitorii studenți cu o ofertă educațională completă, diversificată și adaptată cerințelor pieței muncii.

Totodată, facultatea promovează formarea unei gândiri critice și combaterea pseudoștiinței și dezinformării, asumându-și rolul de formator al unei noi generații de profesioniști și cetățeni responsabili.

Pentru anul universitar 2026–2027, facultatea propune o gamă largă de programe de licență și masterat, inclusiv în regim dual, consolidându-și poziția ca lider în formarea specialiștilor din domeniul chimiei și ingineriei chimice în România.

Dacă ești pasionat de științe exacte, vrei să înțelegi structura materiei, să creezi materiale noi sau să contribui la inovațiile din domeniul farmaceutic, alimentar sau ecologic, energie, tehnologii chimice si biochimice inovatoare, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul UBB Cluj este locul unde visul tău poate prinde contur.

Oferta de admitere include programe variate, predare în mai multe limbi, opțiuni de formare duală (teorie + practică în industrie) și un mediu universitar vibrant, în inima Transilvaniei.

Programe de licență variate și adaptate realităților actuale

La nivel de licență, oferta este structurată pe două domenii principale: Chimie și Inginerie chimică.

Specializările din domeniul Chimie (Chimie; Chimie farmaceutică dual) includ o gamă largă de cursuri din domeniul chimiei (chimie generală, organică, anorganică, analitică, chimie fizică, biochimie, chimie cuantică, aplicații în chimia farmaceutică etc.) care contribuie la formarea specialiștilor în domeniu.

În domeniul Chimie, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere 2026 următoarele specializări cu durata studiilor de 3 ani:

Specializarea Chimie (limba de studiu română, maghiară)

Specializarea Chimie farmaceutică – învățământ dual (limba de studiu română)

Specializările din domeniul Inginerie Chimică (Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie; Chimie alimentară şi tehnologii biochimice; Inginerie biochimică; Inginerie şi informatica proceselor chimice şi biochimice) oferite de facultate asigură studenților o înțelegere aprofundată a principiilor inginerești și științifice care să le permită acumularea de noi cunoștințe atât din domeniul de inginerie cât și în domeniile de frontieră cu ar fi: proiectare, medical, mediu etc.

Formarea în domeniul Inginerie Chimică asigură specialiștii pentru toate domeniile cuprinse în industriile de proces și produs dar și în industrii și tehnologii de avangardă precum tehnologii AI, materiale și procese inteligente etc.

În domeniul Inginerie Chimică, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere 2026 următoarele specializări:

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (limba de studiu română, maghiară)

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (limba de studiu română)

Specializarea Inginerie biochimică (limba de studiu română)

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice (limba de studiu română)

Durata studiilor este de 4 ani.

Facultatea își extinde constant oferta educațională prin dezvoltarea unor programe interdisciplinare de actualitate. La nivel de licență sunt în curs de acreditare:

Chimie – Fizică (limba de studiu română, maghiară) – domeniul Chimie și Fizică. Durata studiilor este de 4 ani.

Științe aplicate în criminalistică – domeniul Științe Aplicate. Durata studiilor este de 3 ani.

Nanoștiințe – domeniul Științe Inginerești Aplicate. Durata studiilor este de 4 ani.

Programe de masterat pentru specializare avansată

Facultatea oferă programe de masterat, organizate în domeniul de Chimie și Inginerie chimică. Internaționalizarea programelor de masterat este asigurată prin oferirea de cursuri în limbile română, maghiară și engleză.

Masterate în domeniul Chimie:

Chimie avansată

Chimie clinică

Chimie criminalistică

Controlul și siguranța alimentelor

Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicale

Tehnici avansate în sinteza chimică

Modelare moleculară în chimie și biochimie

Programele sunt concepute pentru a facilita integrarea absolvenților în cercetare, industrie, dezvoltare tehnologică sau studii doctorale.

Masterate în Inginerie chimică:

Ingineria materialelor și protecția mediului

Produse farmaceutice și cosmetice

Chimia și ingineria nano și biomaterialelor

Ingineria chimică avansată a proceselor chimice

Ingineria proceselor organice și biochimice

Aceste programe pun accent pe nanotehnologie, protecția mediului, procese chimice și biochimice avansate și automatizare industrială, fiind potrivite pentru cariere în industrie, dezvoltare de procese și produse, sau consultanță tehnologică.

Infrastructură modernă și conexiune directă cu industria

Studenții beneficiază de acces la laboratoare performante de sinteză și analiză chimică complex, instalații pilot, bioreactoare, echipamente moderne de caracterizare și software specializat. Componenta practică este susținută prin colaborări cu parteneri industriali și prin dezvoltarea programelor în sistem dual, care combină pregătirea academică cu experiența directă în companii.

Proces de admitere 100% digitalizat

Înscrierea la programele de licență și masterat se face exclusiv online, începând cu data de 13 iulie 2026. Candidații pot consulta informațiile complete privind criteriile de admitere, repartizarea pe specializări și procedurile administrative în regulamentul oficial al instituției.

De ce să alegi Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică UBB?

Prin combinația dintre tradiție academică, cercetare performantă și orientare spre viitor, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai își propune să formeze nu numai specialiști capabili să răspundă provocărilor științifice și tehnologice ale unei lumi în continuă transformare, dar și cetățeni responsabili.

