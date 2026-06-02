Facultatea de Biologie-Geologie de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca vă oferă oportunitatea de a transforma pasiunea pentru științele vieții și ale Pământului într-o carieră de succes (P)

Nu trebuie decât să vă înscrieți la această facultate, să treceți etapa de admitere și sunteți gata să porniți într-o aventură academică extraordinară, beneficiind de un mediu de învățare și cercetare de înaltă calitate.

Program de studiu divers și specializări captivante

Facultatea de Biologie-Geologie oferă 9 programe de studiu de nivel licență în limbile română, maghiară, în domeniile:

Domeniul Biologie : Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biologie (maghiară)

: Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biologie (maghiară) Domeniul Ecologie: Ecologie și protecția mediului (maghiară)

Ecologie și protecția mediului (maghiară) Domeniul Bioinginerie: Biotehnologii industriale

Biotehnologii industriale Domeniul Inginerie geologică : Inginerie geologică

: Inginerie geologică Domeniul Geologie: Geologie (română și maghiară)

Programele de studiu de nivel master (de cercetare sau profesionale) sunt în limbile română, engleză sau maghiară, în regim cu frecvență sau cu frecvență redusă (IFR), reprezentând o continuare a studiilor începute la nivel licență. Programele scoase la concurs sunt, după cum urmează: Biotehnologie moleculară (română), Biologie medicală (română și maghiară), Ecologie sistemică și conservare (română), Bioinformatică aplicată în științele vieții (engleză), Ecologie terestră și acvatică (maghiară), Geologie aplicată (română), Geologia resurselor energetice (engleză), Științele nutriției (IFR, română), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (IFR, română).

De ce să studiez biologie și ecologie la Facultatea de Biologie și Geologie de la UBB?

Indiferent de specializarea aleasă, studenții vor fi implicați activ în cercetări moderne fundamentale și aplicative din domenii precum genetică, biologie moleculară, biochimie, biotehnologii moderne, conservarea biodiversității, ecotoxicologie, evaluarea calității mediului, acvacultură etc. Studenții au la dispoziție nu numai o bază materială modernă, reprezentată de laboratoarele facultății, ci și acces la institute de cercetare: Institutul de Cercetări Interdisciplinare Bio-nano-tehnologii, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Institutul de Cercetări Biologice, Centrul de Microscopie Electronică, Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse, Muzeul Zoologic, Grădina Botanică, Parcul Dendrologic Arcalia, Stațiunea Științifică UBB – Danubius, Coronini, Complexul Baru-Mare și altele.

De asemenea, specializările cu profil biomedical beneficiază de practică efectuată în laboratoare medicale și spitale (ex. Synevo, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” s.a.).

Prin colaborări cu companii private au fost dotate laboratoare de cercetare din cadrul facultății (Laboratorul de Toxicologie-Terapia, Laboratorul de Analize Biologice „Terapia Sun Pharma”).

În cadrul activităților didactice, studenții beneficiază și de experiența unor cadre didactice și cercetători invitați de la universități de prestigiu din străinătate (Univerity of Warwick - Marea Britanie, Université libre de Bruxelles - Belgia, Vernon University - SUA, Oxford University – Marea Britanie).

Printre metodele și tehnicile predate subliniem: amplificare ADN prin PCR, RT-qPCR, clonare acizi nucleici, separare și purificare biomolecule prin tehnici de electroforeză și cromatografie, Western Blot, ELISA, culturi microbiene, culturi hidroponice pentru plante, culturi de celule de mamifer, perfuzia de organ izolat, studii de toxicitate, identificarea taxonomică a speciilor de animale și plante, evaluarea calității apelor și solurilor, evaluarea biodiversității etc.

Competențele dobândite pe parcursul anilor de studii, le vor permite absolvenților să aleagă o carieră academică în cercetare (neurologie, genomică, microbiologie, farmacologie, oncologie, bioeconomie, biotehnologii etc.), industrie (farmaceutică, alimentară, cosmetică etc.), în laboratoare medicale, agenții/companii de protecție a mediului (Agențiile de Mediu, Administrația Națională Apele Române, Garda de Mediu, Administrațiile Parcurilor Naționale si Naturale sau în alte instituții care administrează şi gestionează zone protejate), în firme/companii private sau ONG-uri care oferă servicii de consultanță pe probleme de mediu.

De ce să studiez geologie la Facultatea de Biologie și Geologie de la UBB?

Studenții care optează pentru specializările Inginerie geologică sau Geologie vor avea în programa de învățământ discipline precum paleontologie, mineralogie, stratigrafie, petrologie, geologia României, geologie inginerească, geologia mediului etc. La aceste discipline se studiază, de pildă, despre formarea și deformarea Pământului, legitățile evoluției planetei noastre, roci, minerale și pietre prețioase, plăci tectonice și vulcani, fosile, zăcăminte și resurse minerale cu aplicații directe în construcții, mediu, exploatare și industrie etc.

Principalele competențe pe care le dobândesc studenții pe parcursul anilor de studii sunt: identificarea, conturarea și valorificarea rezervelor de resurse minerale (minereuri, combustibili, materiale de construcții), identificarea și gestionarea resurselor de apă, efectuarea de studii asupra terenurilor de fundare pentru construcții, elaborarea de studii asupra solurilor, expertiză în prevenirea hazardurilor geologice, cercetarea și interpretarea fenomenelor carstice, restaurarea clădirilor și monumentelor istorice, coordonarea programelor de turism geologic.

Începând cu anul universitar 2025-2026, la Departamentul de Geologie funcționează un nou program de master, de Geologia resurselor energetice (în limba engleză). Programul este deschis tuturor celor care doresc să se specializeze în acest domeniu, având ca obiectiv formarea de competențe pentru identificarea, explorarea, stocarea și punerea în valoare a resurselor geologice de energie utilizate în prezent (petrol și gaze), precum și cunoașterea resurselor alternative sau complementare. Absolvenții vor avea ocazia de a deveni specialişti ȋn resurse energetice, precum și oportunitatea de a ocupa poziții în companii de profil din țară și străinătate.

Departamentul de Geologie are în dotare 7 laboratoare didactice și de cercetare (echipate cu aparatură de analiză modernă): Laboratorul de Izotopi Stabili, Laboratorul de Difracție cu raze X, Laboratorul de Spectrometrie de masă, Laboratorul de Microsondă, Laboratorul de Testare geomateriale (GeoTest pentru geotehnică), Laboratorul de Micropaleontologie, Laborator pentru Modelări analogice.

Colaborările cu companiile și firmele din domeniu s-au concretizat prin participarea la programe de practică în cadrul acestora, precum și prin sponsorizări și acordarea de burse private (Romgaz SA).

Competențele dobândite pe parcursul anilor de studii, le vor permite absolvenților să se angajeze în: cercetare, companii de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale (Romgaz, OMV Petrom, Schlumberger, Chevron, Shell, GeoLog etc.), minereuri, în companii de construcții civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri (Geoforaj, GeologicSite, GeoSearch, ArcGeostudies), hidrotehnice, drumuri și poduri (Strabag), precum și în oficii și puncte de lucru din subordinea consiliilor locale și județene, agenții de protecția mediului, muzee județene și locale etc.

Facultatea de Biologie-Geologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca îi așteaptă pe absolvenții de liceu cu oportunități captivante de învățare, cercetare și dezvoltare personală și profesională. Nu vă rămâne decât să alegeți una dintre specializările noastre diverse și porniți într-o călătorie de descoperire a naturii și a Pământului. Căutați un mediu academic stimulant și o comunitate vibrantă? Facultatea de Biologie-Geologie este răspunsul.

