Forumul Judecătorilor contestă noua lege a salarizării: „Ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”

Noua lege a salarizării este contestată de Forumul Judecătorilor din România. Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, asociația semnalează că „singura echivalare salarială care poate fi impusă magistraților este echivalarea cu indemnizațiile Preşedintelui României, senatorilor, deputaților şi membrilor Guvernului”.

După cum arată membrii asociației în scrisoarea deschisă publicată luni, propunerile privind salarizarea din justiție, inclusiv Curtea Constituțională, este de natură să „creeze dezechilibre semnificative în ierarhia funcțiilor publice și afectează principiul echilibrului puterilor în stat”.

Spre exemplu, un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu vechime peste 20 de ani, ar urma să aibă un coeficient de doar 5,50, nivel care este inferior coeficientului unui senator sau deputat (6,00) și cu mult sub cel al Președintelui Senatului sau al Camerei Deputaților (7,50), se arată în Scrisoarea deschisă publicată luni de asociația Forumul Judecătorilor din România.

Magistrații îi atrag atenția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, că este „greu de acceptat din perspectivă constituțională ca preşedintele Înaltei Curţi de Casație și Justiție să fie salarizat sub nivelul unui parlamentar ori sub conducătorii puterii legislative sau executive”.

Noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienţi de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referinţă va fi de 4.100 de lei, potrivit proiectului publicat în dezbatere publică. Cel mai mare salariu va fi al președintelui României - 32.800 de lei brut, echivalentul a 19.188 de lei net, adică peste 3.650 de euro.

Avertismentul magistraților

Trecerea către un nou sistem de salarizare trebuie să se facă astfel încât „niciun magistrat să nu înregistreze o diminuare a venitului salarial net” avut la data intrării în vigoare a noii legi.

„Astfel, drepturile salariale acordate, în prezent, judecătorilor şi procurorilor trebuie menţinute, ca drepturi câştigate, în viitoarea reglementare, nu doar ca o măsură”, avertizează magistrații.

„În situația în care salariile magistraților s-ar diminua, acest aspect ar risca să conducă la un exod din profesie a celor care se pot pensiona în baza vechii legislații, întrucât rămânerea într-un sistem în care volumul de activitate este uriaș, instabilitatea raporturilor de serviciu este frecventă, iar meritocrația este inexistentă, ar însemna un dezavantaj de ordin financiar, iar acest lucru ar destabiliza serviciul public de justiție, magistrații cu experiență neputând fi înlocuiți imediat”, se mai arată în scrisoarea deschisă publicată de asociația magistraților.

Potrivit noii legi a salarizării aflate în consultare publică și care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, Președintele României are un coeficient de 8,00 potrivit noii grille de salarizare, Prim-ministrul - 7,50 şi președinții celor două Camere - 7,50.

Astfel, „plasarea preşedintelui instanței supreme sub nivelul acestora erodează simbolic și material independența și prestigiul puterii judecătorești, contrar exigențelor constituţionale”, susțin magistrații.

În plus, venitul unui magistrat care va intra în profesie după adoptarea legii se va situa la un nivel foarte scăzut în raport de cel al colegilor care și-au început cariera cu doar un an înainte, ceea ce va crea o stare de dezechilibru, o discriminare nejustificată.

Raportul Comisiei de la Veneția

În Raportul privind independenţa sistemului judiciar, Comisia de la Veneția reține că remunerarea judecătorilor trebuie să corespundă demnităţii profesiei, iar o remuneraţie adecvată este necesară pentru a proteja judecătorii de ingerințe exterioare. De altfel, potrivit datelor prezentate de magistrați, actualul proiect plafonează grilele de salarizare la o vechime de maximum 20 de ani în câmpul muncii.

„A obliga un magistrat aflat la apogeul experienței sale profesionale (între 20 și 40 de ani de vechime) să activeze sub auspiciile aceleiași grile de salarizare, fără nicio indexare legată de acumularea de expertiză juridică, reprezintă o nesocotire a realității profesionale”, arată Forumul Judecătorilor din România.

Reacția asociației magistraților vine în contextul dezbaterilor privind proiectul noii legi a salarizării unitare, publicat recent de Guvern. Anterior, șefii Curților de Apel din țară, inclusiv zeci de șefi de tribunale dar și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au respins proiectul propus de Guvern.

