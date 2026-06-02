Florești Fest 2026, o nouă ediție de succes. Au fost patru zile pline de distracție, voie bună și momente memorabile.

Sărbătoarea celei mai mari comune din România a avut loc între 29 mai și 1 iunie 2026.

„Au fost zile cu muzică. Au fost zile cu oameni. Au fost zile cu râsete, dans, emoții, copii care au urcat pe scenă, artiști care au făcut mii de oameni să cânte împreună și momente care ne vor rămâne în amintire mult timp de acum înainte. Florești Fest nu a fost doar despre concerte. A fost despre comunitate. Despre oameni care au ales să petreacă timp împreună, să se bucure împreună și să creeze împreună o atmosferă pe care nu o poți descrie în câteva fotografii sau videoclipuri”, au transmis organizatorii, într-o postare pe Facebook, la finalul celor patru zile de sărbătoare.

În perioada 29 mai - 1 iunie 2026, Parcul Poligon din Florești a devenit centrul distracției și al comunității printr-o nouă ediție spectaculoasă a Florești Fest, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate publicului din zona metropolitană Cluj.

Timp de patru zile, participanții s-au bucurat de parte de concerte live, activități pentru copii, zone de relaxare, experiențe pentru întreaga familie și o atmosferă de festival modern, într-un eveniment gândit pentru toate generațiile.

Pe scena Florești Fest 2026 au urcat:

Irina Rimes

AMI

Puya

Guess Who

Oscar

Nouă Unșpe (911)

Eva Timush

Gașca Zurli

artiști locali

invitați speciali

În prima seară, AMI și Guess Who au dat tonul distracției. În cea de-a doua seară, show-ul a continuat cu Puya și Oscar. În ziua a treia, Irina Rimes și Eva Timush au fost capi de afiș. După concertele celor două a avut loc și un spectacol de artificii.

Ultima zi, 1 iunie a fost dedicată copiilor. Gașca Zurli a început încă de dimineață cu momente inedite dedicate celor mici.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Florești cu sprijinul Memorabil Events, iar sponsorii principali ai ediției din 2026 sunt Urbano Shopping and Living și VIVO! Cluj.

Organizatorii au pus accent și în acest an pe experiența completă a participanților, festivalul a fost un eveniment pet friendly și orientat spre comunitate, socializare și timp de calitate petrecut împreună.

