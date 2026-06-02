Urs văzut în Apahida. Cetățenii, din nou în alertă.

În Apahida a fost semnalată, din nou, prezența unui urs.

É a doua oară în ultimele două săptămâni când un urs a fost văzut în Apahida

În urma semnalării, ieri, 1 iunie 2026 au fost desfășurate acțiuni de patrulare și verificare.

„În cursul zilei de 01.06.2026, ca urmare a semnalării unui exemplar de urs brun în localitatea Apahida, pe DJ161A (Drumul Cojocnei - zona deal), au fost desfășurate patrule și verificări în zonă. Acțiunile au fost coordonate de primarul Comunei Apahida, Cristina Belce, și au implicat echipe mixte formate din reprezentanți ai Jandarmeriei Mobile Cluj, Postul de Poliție Apahida, Poliția Locală Apahida, și Inspector pentru Protecție Civilă”, a anunțat Primăria Apahida, marți, 2 iunie 2026, într-un comunicat publicat pe site-ul instituției.

Continuă căutările

În urma verificărilor efectuate în teren, exemplarul de urs brun semnalat în cursul zilei nu a fost identificat.

„În prezent, nu există indicii care să confirme prezența activă a animalului în arealul respectiv. Cu toate acestea, Poliția Locală continuă monitorizarea și patrularea atentă a zonei pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța cetățenilor”, se mai arată în comunicatul Primăriei Apahida.

Prezența unui urs în comună a mai fost semnalată și în a doua jumătate a lunii mai 2026.

De altfel, Apahida nu este singurul loc din Cluj unde a fost semnalată prezența unui urs.

Marți, 19 mai 2026, un cetățean din Bonțida a semnalat prezență de urs în comună.

Primăria Apahida a transmis și câteva recomandări pentru cetățeni.

Recomandări pentru cetățeni:

Manifestați prudență sporită, în special dacă dețineți animale.

Evitați deplasările neînsoțite în zonele de lizieră sau pădure, mai ales seara și pe timpul nopții.

Dacă observați animalul sau identificați urme recente, anunțați de urgență autoritățile prin apel la 112.

