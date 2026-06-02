56 de ţări condamnă la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei în urma dronei rusești prăbușite pe un bloc din Galați

Peste 56 de țări, în special membre ale Uniunii Europene și ale NATO, au denunțat luni la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei după prăbușirea unei drone pe o clădire la Galați în România, săptămâna trecută, conform unei declarații citite de ministrul român de externe, Oana Țoiu, scrie AFP, citată de Agerpres.ro

„În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească ce transporta explozibili a intrat în spațiul aerian românesc, încălcând dreptul internațional”, înainte de a se prăbuși peste o clădire, dronă care „făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei”, a declarat Oana Țoiu în fața presei, înconjurată de zeci de ambasadori, în special cel american, francez și ucrainean.

„Pentru prima dată, au existat cetățeni români răniți”, a insistat ea, chiar înaintea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de țara sa.

„Încălcările spațiilor aeriene ale României și ale altor parteneri din Europa Centrală și de Est de către dronele rusești s-au repetat de la lansarea războiului rus în Ucraina și sunt o consecință directă a tacticii de escaladare a Rusiei”, a adăugat ministrul.

„Acest cel mai recent incident a avut un impact direct asupra securității civililor nevinovați din România. Un astfel de comportament este inacceptabil conform dreptului internațional și trebuie să înceteze”, a subliniat ea.

Președintele român Nicușor Dan a făcut cunoscut duminică faptul că drona care a lovit această clădire din Galați, în apropiere de granița cu Ucraina, rănind două persoane, era de tip Geran-2, de proveniență rusească.

Președintele rus Vladimir Putin a pus la îndoială originea rusească a dronei și a afirmat că țara sa nu „amenință țările europene”.

