Legea salarizării din sistemul public aduce majorări de venituri pentru parlamentari. Cum cresc salariile?

Noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar a fost prezentată luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Pentru peste 1,2 milioane de posturi ocupate (56%) din sectorul bugetar sunt proiectate creșteri ale salariilor lunare, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al Muncii.

„Pentru restul de 44% dintre posturi, se vor acorda diferențe compensatorii, astfel încât niciun salariu aflat în plată să nu scadă”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Sindicaliștii semnalează că aproximativ 40% dintre angajați la stat vor rămâne cu salariile înghețate, astfel că inechitățile se vor adânci. În același timp, salariile demnitarilor cresc în urma noii legi a salarizării unitare.

Cel mai mare salariu va fi al președintelui României - 32.800 de lei brut, echivalentul a 19.188 de lei net (peste 3.650 de euro), în creștere de la 14.500 de lei net.

Cum cresc salariile?

Noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienţi de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referinţă va fi de 4.100 de lei, potrivit proiectului publicat în dezbatere publică.

Coeficientul maxim de 8 este pentru președintele României, în timp ce coeficientul minim de 1 vizează debutanții, potrivit documentului pus în consultare publică.

Spre exemplu, premierul României va beneficia de o indemnizație de - 30.750 de lei brut, adică 16.789 de lei, față de 13.764 de lei în prezent, potrivit Antena3CNN.

De asemenea, miniștrii vor avea indemnizații de - 26.650 de lei brut, adică un salariu net de 15.014 lei, de la 12.776 de lei în prezent.

În plus, pentru parlamentari, indemnizația ajunge la 24.600 de lei brut, adică 14.391 de lei net lunar, față de 10.951 de lei, ceea ce înseamnă aproape 3.000 de lei în plus pentru fiecare dintre cei 465 de parlamentari.

Totodată, Președintele Camerei Deputaților va avea o indemnizație de - 17.988 de lei net, în creștere de la 13.993 de lei.

Marți încep consultările cu sindicatele, în contextul în care noua lege a salarizării a provocat nemulțumire în rândul profesorilor, angajaților din sănătate, dar și a angajaților din ordine publică.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

