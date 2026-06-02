Viceprimarul Dan Tarcea, mesaj tranșant pentru frații Tate: „Unele lucruri nu sunt doar despre bani. Respectul pentru femei nu este negociabil”

Mesaj categoric transmis de viceprimarul Dan Tarcea în contextul interesului manifestat de frații Tate pentru achiziția Hotelului Continental. „Cluj-Napoca își rezervă dreptul legal de preempțiune”, spune viceprimarul Clujului, care arată că „unele lucruri nu sunt doar despre bani”.

Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Recent, frații Tate, milionari anchetați de mai mulți ani de DIICOT, au fost surprinși în Cluj-Napoca. Andrew Tate a vorbit despre intenția de a achiziționa Hotelul Continental din Cluj, iar Primăria a anunțat deja că autoritatea locală are drept de preempțiune, în cazul în care această clădire istorică va fi pusă la vânzare.

„Clujul are dreptul să spună clar ce valori apără. Respectul pentru femei nu este negociabil, iar faima de pe internet nu transformă pe nimeni automat într-un model pentru comunitate", a transmis, marți, viceprimarul Clujului Dan Tarcea într-un mesaj public publicat pe pagina de Facebook.

Reacția reprezentanților administrației locale vine în contextul în care istoricul legal al lui Andrew Tate include acuzații majore de crimă organizată, trafic de persoane și viol.

Viceprimarul Dan Ștefan Tarcea a transmis un mesaj tranșant, marți, vizavi de interesul fraților Tate pentru Cluj:

„Unele lucruri nu sunt doar despre bani. Sunt despre respect, patrimoniu și despre ce fel de oraș vrem să fim”, a declarat Dan Tarcea.

„Clujul are dreptul să spună clar ce valori apără.

Respectul pentru femei nu este negociabil, iar faima de pe internet nu transformă pe nimeni automat într-un model pentru comunitate.

Ca viceprimar, dar și ca tată de fată, cred că fetele și femeile din Cluj trebuie să crească și să trăiască într-un oraș în care se simt respectate, în siguranță și prețuite pentru cine sunt”, a explicat Dan Tarcea în mesajul citat.

Acuzații de trafic de persoane și viol

Mesajul face trimitere la acuzațiile cu care se confruntă Tate și cercetările efectuate de DIICOT.

În decembrie 2022, frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv în România de către DIICOT sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. În aprilie 2024, frații Tate au fost trimiși în judecată de procurorii români. Aceștia sunt acuzați că au înșelat mai multe femei prin metoda loverboy pentru a le exploata sexual.

Între timp, justiția română a ridicat măsurile preventive (controlul judiciar) impuse asupra lui Andrew Tate, în timp ce procesul pe fond își continuă cursul.

Primăria își va exercita dreptul de preempțiune în cazul Hotelului Continental

În ceea ce privește Hotelul Continental, viceprimarul Dan Tarcea arată că este vorba despre una dintre clădirile-simbol ale Clujului, nu despre „o simplă investiție imobiliară”:

„Iar poziția administrației locale este clară: dacă Hotelul Continental va fi scos la vânzare, Cluj-Napoca își rezervă dreptul legal de preempțiune”, a adăugat Dan Tarcea în mesajul citat.

La începutul săptămânii trecute, Andrew Tate a vorbit despre intenția de a achiziționa Hotelul Continental din Cluj-Napoca. Ulterior, Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat că autoritatea locală are drept de preempțiune, în cazul în care Hotelul Continental va fi pus la vânzare.

Dreptul de preempțiune în domeniul monumentelor istorice este instituit de Legea nr. 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice.

În prezent, clădirea nu a fost scoasă la licitație, întrucât nu a fost finalizată expertiza de evaluare. Procedura a fost întârziată inclusiv de schimbarea judecătorului din dosarul de faliment al societății Napocamin, care deține imobilul.

Hotelul Continental, o clădire simbol a Clujului

Hotelul Continental, o clădire simbol din centrul Clujului, a fost vândut în 2004 către o firmă din Alba Iulia, însă nu a mai beneficiat de investiții ulterioare, intrând treptat într-un proces avansat de degradare.

Ulterior, în 2013, imobilul a fost cumpărat de societatea Napocamin, controlată de omul de afaceri Ioan Bene, pentru suma de cinci milioane de euro. Achiziția a fost realizată printr-un credit bancar, garantat cu ipotecă pe clădire.

În timp, firma nu și-a mai putut achita obligațiile financiare și a intrat în insolvență, iar ulterior în faliment. Creanța a fost cesionată și ulterior vândută, iar în prezent procedura de valorificare a activelor este în curs.

