Primarul Buzăului și-a dat demisia din conducerea PSD. Constantin Toma: „Este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă!”

Primarul Buzăului și-a anunțat demisia din funcțiile de conducere pe care le deține în PSD. Constantin Toma, critic constant al fostului premier Marcel Ciolacu și al conducerii centrale a social-democraților, arată că direcția politică urmată de partid „a pus țara într-o situație foarte dificilă”.

Primarul Buzăului și-a dat demisia din conducerea PSD. Constantin Toma: „Este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă!”|Foto: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, și-a anunțat, marți, demisia din funcțiile de conducere pe care le deține în PSD.

Toma a demisionat astfel din funcția de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

Actual primar al Buzăului și fost președinte al Asociației Municipiilor din România (AMR), Constantin Toma a criticat public deciziile asumate de PSD în ultimii ani.

În timpul Guvernului Ciolacu, primarul Buzăului a fost unul dintre puținii lideri PSD care s-au poziționat public față de linia politică asumată de partid.

Primarul Buzăului și-a dat demisia din conducerea PSD. Constantin Toma: „Este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă!”

„ Azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”, a anunțat Constantin Toma într-un mesaj publicat marți pe pagina de Facebook.

Sursa: Constantin Toma – Facebook

„Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră.

Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare.

Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat.

Regret pasul pe care l-am făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național, iar sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local.

În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%”, a explicat primarul Buzăului.

Potrivit lui Toma, atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de „critica față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”.

Anterior depunerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, demers inițiat de PSD-AUR, Constantin Toma a criticat decizia partidului în acest sens, semnalând costurile economice ce vor fi plătite de români din cauza amatorismului politic al social-democraților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: