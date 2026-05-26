Noua lege a salarizării: peste 80 de sporuri eliminate. Președintele României va avea cel mai mare salariu.

Adoptarea legii salarizării unitare de către Parlament va permite eliminarea inechităților din sistemul public: Noua lege va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări.

Noua lege a salarizării: peste 80 de sporuri eliminate. Președintele României va avea cel mai mare salariu|Foto: magnific.com

Noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar a fost prezentată luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Adoptarea noilor reglementări reprezintă unul din jaloanele importante asumate de România prin PNRR.

Noua lege a salarizării: peste 80 de sporuri eliminate

Proiectul pus în transparență decizională prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari.

Potrivit documentului, valoarea de referință pentru calcularea salariilor din sectorul public în anul 2027 este de 4.100 de lei și se poate ajunge la 4.793 până în 2031.

Vor exista 12 grade salariale, iar coeficientul maxim rămâne 8. De asemenea, sporurile și primele nu pot depăși 20% din salariul de bază.

Proiectul prevede eliminarea a 87 din peste 150 de sporuri care există în administrația din România:

„Din cauza faptului că era greu să intervii pe salariile de bază, pentru că trebuia să modifici legea 153, s-a marșat foarte mult pe sporuri – și știți că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România (…). În momentul de față în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut, prin acest proiect pe care îl prezentăm, este să eliminăm 87 din aceste sporuri, deci 87 din 151 înseamnă o reducere de aproape 57%”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă susținute luni seara.

Președintele României va avea cel mai mare salariu

Noul sistem de salarizare va avea 12 grade salariale. Fiecărui grad îi va corespunde coeficienți de la 1 la 8, care înmulțiți cu valoarea de referință de 4.100 de lei vor determina salariul de bază.

Cel mai mare salariu va fi al președintelui României - 32.800 de lei brut, echivalentul a 19.188 de lei net, adică peste 3.650 de euro.

Grila de salarizare

Pentru reducerea diferențelor dintre venituri, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu va fi limitat la 1:8, față de 1:12 cât este în prezent.

Sursa: Ministerul Muncii

Noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienţi de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referinţă va fi de 4.100 de lei.

Coeficientul maxim de 8 este pentru președintele României, în timp ce coeficientul minim de 1 vizează debutanții, potrivit documentului pus în consultare publică.

Proiectul de lege mai prevede şi reducerea cu 87 a numărului de sporuri, care nu trebuie să depăşească 20% din fondul de salarii al instituţiei. Modificări vor fi aduse şi în legătură cu bonusurile de performanţă. Acestea pot să fie acordate între 10 şi 20% pentru maxim 30% dintre angajaţi.

De asemenea, sporul pentru lucrul cu fonduri europene va rămâne la 40%, cât este în prezent.

Pentru peste 1,2 milioane de posturi ocupate (56%) din sectorul bugetar sunt proiectate creșteri ale salariilor lunare, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al Muncii:

*21% vor avea creșteri de peste 10%;

*14% vor avea creșteri între 5% și 10%;

*21% vor avea creșteri între 0% și 5%.

„Pentru restul de 44% dintre posturi, se vor acorda diferențe compensatorii, astfel încât niciun salariu aflat în plată să nu scadă”, a explicat Dragoș Pîslaru.

De marți vor începe consultările cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării unitare, document care a fost pus luni seară în dezbatere publică şi prezentat de ministrul interimor al muncii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: