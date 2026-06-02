Cancerul colorectal poate evolua ani întregi fără simptome. Conf. dr. Vasile Bintințan explică de ce screeningul salvează vieți (P)

Cancerul colorectal rămâne una dintre afecțiunile în cazul căreia timpul poate face diferența între un tratament curativ și un diagnostic pus prea târziu.

Conf. dr. Vasile Bintințan

Problema nu ține doar de lipsa simptomelor, ci și de faptul că multe dintre semnalele de alarmă sunt greu de spus cu voce tare: sânge în scaun, tulburări de tranzit, mucus, constipație, diaree sau senzația de defecație incompletă.

Conf. dr. Vasile Bintințan, medic cu experiență în chirurgia colorectală oncologică la Spitalul Regina Maria Cluj, atrage atenția că primul pas important este, de multe ori, cel mai simplu: pacientul trebuie să spună medicului ce se întâmplă, chiar dacă subiectul pare inconfortabil.

Rușinea, frica și lipsa controalelor întârzie diagnosticul

Mulți pacienți ajung la medic abia atunci când boala este deja avansată. În spatele acestei amânări se află lipsa educației medicale, teama de un diagnostic grav, frica de colonoscopie sau speranța că simptomele vor trece de la sine. Medicul spune că există pacienți care au stat luni de zile cu rectoragii înainte să ceară ajutor, iar unii au ajuns să regrete că au ascuns simptomele inclusiv față de familie.

„Sunt mai multe aspecte și motive pentru care pacienții amână sau evită complet să vorbească despre problemele lor și ele țin de educația medicală, de elemente de comportament social și, uneori, de teama față de necunoscutele pe care le au în fața lor. Oamenii ar trebui să fie avertizați asupra simptomelor care preced diagnosticul de cancer colorectal, astfel încât să se prezinte la medic atunci când tumora este incipientă și, implicit, șansele unui tratament curativ sunt mai mari.”, explică Conf. dr. Vasile Bintințan.

Semnele care nu trebuie ignorate: sânge în scaun, anemie, tranzit modificat

Cancerul colorectal nu se manifestă la fel la toți pacienții. În unele cazuri, semnul principal poate fi anemia. În altele, apar tulburări de tranzit, scaune subțiri, „în creion”, sânge în scaun, mucus eliminat între defecații sau senzația că defecația nu este completă. Conf. dr. Bintințan subliniază că, după vârsta de 40 de ani, astfel de simptome trebuie discutate cu medicul și investigate prin colonoscopie.

„În cancerul colorectal simptomele sunt diferite în funcție de localizare, de tipul tumorii și de stadiul bolii. Pentru localizările pe colonul ascendent și primele două treimi ale colonului transvers, simptomele cele mai frecvente sunt legate de sindromul anemic. Tumorile situate în treimea distală a colonului transvers, pe colonul descendent, sigma sau rect, se manifestă frecvent prin tulburări de tranzit, cu preponderență constipație, și apariția durerilor colicative de învingere a obstacolului din lumenul colonului, progresia bolii determinând în cele din urmă oprirea tranzitului intestinal la nivelul tumorii și instalarea ocluziei intestinale. De asemenea, mai ales pentru localizările rectale, este frecventă prezența sângelui în scaun și aspectul subțire, în creion al acestuia. Dacă vreunul dintre aceste simptome apare la un pacient cu vârsta de peste 40 de ani, este absolut necesară programarea pentru un examen colonoscopic.”, spune medicul.

De la suspiciune, la tratament: decizia se ia multidisciplinar

După suspiciunea de cancer colorectal, traseul pacientului începe cu examinări simple și continuă cu investigații care stabilesc diagnosticul și stadiul bolii. Colonoscopia permite vizualizarea colonului și prelevarea biopsiei, iar investigațiile imagistice, precum CT-ul sau RMN-ul, ajută la stadializare. Ulterior, cazul este analizat de o comisie multidisciplinară, care stabilește etapele tratamentului.

În cancerul de colon, pasul următor este adesea intervenția chirurgicală. În cancerul rectal, lucrurile pot fi mai complexe, iar tratamentul poate include chimioterapie, radioterapie, reevaluare imagistică și endoscopică, apoi chirurgie.

„După efectuarea investigațiilor, dosarul pacientului este examinat de o comisie multidisciplinară care decide etapele următoare de tratament. Dacă este vorba de un cancer de colon, de obicei pasul următor este cel chirurgical, de îndepărtare a tumorii. Dacă tumora este de rect, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Pentru a trage o concluzie, traseul de diagnostic și tratament este laborios, mai ales în cazul cancerului de rect. Pe de altă parte, această complexitate și individualizare a tratamentului este de fapt o măsură a eficienței sale.”, arată Conf. dr. Vasile Bintințan.

Chirurgia robotică, utilă mai ales în cazurile dificile de cancer rectal

În chirurgia colorectală, tehnologia poate avea un rol important, mai ales atunci când intervenția se desfășoară într-un spațiu anatomic dificil, cum este pelvisul. Conf. dr. Bintințan explică faptul că robotul nu operează singur, ci este controlat de chirurg, căruia îi oferă instrumente articulate, vizualizare tridimensională și mișcări foarte precise.

„Robotul este acționat de către chirurg și oferă acestuia o serie de avantaje pe care chirurgia laparoscopică nu le are, și anume articularea instrumentelor și o vizualizare în detaliu, tridimensională, impecabilă a câmpului operator. În plus, câmpul operator este stabil, instrumentele pot fi scalate pentru a oferi mișcări extrem de precise, iar ergonomia poziției chirurgului în timpul operației este mult îmbunătățită. Aceste avantaje devin extrem de utile în cazul disecției rectului în pelvisul adânc și îngust.”, explică medicul.

Un control făcut la timp poate schimba tot parcursul bolii

Cancerul colorectal nu începe întotdeauna cu durere. Uneori începe cu un simptom pe care pacientul îl ignoră, îl explică prin hemoroizi sau îl ascunde din rușine. Tocmai de aceea, primul pas poate salva vieți: discuția sinceră cu medicul.

