Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA într-un dosar de corupție

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat la sediul secției militare din cadrul DNA, pentru a fi audiat.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA militar

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat, marți, 2 iunie 2026, la sediul Secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a fi audiat de procurori, potrivit Agerpres.ro.

Generalul nu a dorit să facă declarații la intrarea în sediul DNA, el a venit însoțit de avocat.

Acesta este audiat într-un dosar de corupție, potrivit digi24.ro.

Nu este clar dacă Gheorghiță Vlad a fost chemat în calitate de martor sau suspect.

Dosarul DNA ar viza angajări ilegale în Armată. Ar fi fost comise fapte de trafic de influență sau abuz în serviciu.

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, au precizat

reprezentanții Statului Major al Apărării, marți dimineața, într-un comunicat oficial.

Generalul Gheorghiță Vlad este șef al Statului Major al Apărării din 30 noiembrie 2023.

