Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Cumpărând produse românești, sprijinim economia națională și comunitățile locale”

Deputatul Remus Lăpușan a susținut, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică prin care subliniază importanța alegerilor consumatorilor în perioada sărbătorilor, când volumul cumpărăturilor crește semnificativ.

Susținerea producătorilor locali, o investiție în viitorul României. Remus Lăpușan: „Cumpărând produse românești, sprijinim economia națională și comunitățile locale”|Foto: Remus Lăpușan

Parlamentarul clujean atrage atenția că orientarea către produsele fabricate în România reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente modalități de susținere a economiei naționale.

Potrivit celor mai recente date ale Consiliului Concurenței, peste 52% dintre produsele aflate pe rafturile marilor lanțuri comerciale sunt realizate în România.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Cumpărând produse românești, sprijinim economia națională și comunitățile locale”

„Este o cifră care arată clar capacitatea producătorilor noștri de a concura cu succes pe piață și de a răspunde cererii interne. În special în sectorul alimentar, ponderea produselor românești este chiar mai ridicată, ceea ce confirmă forța și calitatea producătorilor din întreaga țară”, a declarat deputatul.

În opinia sa, acest potențial trebuie valorificat și consolidat prin creșterea treptată a prezenței produselor fabricate în România în comerț.

Creșterea volumului produselor românești în comerț

Pentru acest lucru este nevoie de un efort comun: producătorii să fie susținuți în dezvoltarea capacităților, instituțiile statului să creeze politici publice care să încurajeze producția internă, iar cetățenii să aleagă cât mai des produse realizate în țară.

„Sărbătorile sunt un moment potrivit pentru a sprijini economia locală: carne de porc românească, produse de panificație făcute aici, vinuri locale, brad crescut în România, toate sunt alegeri care întăresc lanțul economic național. Fiecare produs românesc cumpărat înseamnă bani care rămân în țară și susțin locuri de muncă, ferme, procesatori și transportatori”, subliniază deputatul Remus Lăpușan.

Deputatul social-democrat atrage atenția și asupra evoluției producătorilor români, care și-au modernizat unitățile, oferă produse de calitate superioară și s-au adaptat cerințelor consumatorilor moderni.

„Astăzi, multe dintre produsele gata de consum pe care le găsim în magazine sunt realizate în unități din România, moderne și competitive. Alegând românește, sprijinim aceste afaceri să crească și să devină tot mai puternice”, a precizat parlamentarul.

Susținerea producătorilor locali, o investiție în viitorul României

Parlamentarul clujean consideră că responsabilitatea de a încuraja consumul de produse realizate în România revine atât instituțiilor statului, cât și liderilor politici. „Este obligația noastră să promovăm această direcție și să explicăm oamenilor că fiecare achiziție poate avea un impact pozitiv asupra economiei locale și asupra comunităților în care trăim”.

În încheiere, deputatul Remus Lăpușan lansează un apel către cetățeni: „În această perioadă în care românii cumpără mai mult, îi încurajez să aleagă produse românești. Este un gest simplu, dar cu efecte economice importante. Alegând românește, alegem de fapt să investim în viitorul României”, a adăugat parlamentarul clujean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: