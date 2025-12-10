UBB vrea să modernizeze campusul studențesc din Hașdeu: cămine supraetajate, mai multe zone verzi și circulație auto reorganizată

UBB pregătește un proiect de modernizare a campusului studențesc din Hașdeu: căminele vor fi supraetajate, iar circulațiile auto reorganizate. De asemenea, studenții vor dispune de mai multe spații verzi și zone de petrecere a timpului liber.

Universitatea Babeș-Bolyai a depus un proiect de Plan Urbanistic Zonal privind modernizarea complexului studențesc din zona Hașdeu, care va intra în ședința Comisiei de Urbanism la începutul săptămânii viitoare.

Proiectul de modernizare include intervenții pe tot cuprinsul complexului studențesc pentru a crește calitatea serviciilor oferite studenților.

„Obiectivele principale ale lucrării constau în elaborarea unei abordări integrate care să reglementeze dezvoltarea urbanistică a zonei și care să preceadă fazele de proiectare următoare pentru realizarea unor investiții viitoare compatibile cu zona”, se arată în proiectul care va fi analizat de comisia de urbanism a Primăriei.

Astfel, mai multe spații de cazare (căminele II, III, IV și V) vor fi supraetajate. Prin acest demers se urmărește creșterea capacității spațiilor de cazare și adaptarea clădirilor la norme actuale.

În prezent, complexul studențesc din Hașdeu include șapte cămine și oferă 3.261 de locuri de cazare. Prin modernizarea propusă, locurile de cazare se păstrează, dar calitatea serviciilor va fi îmbunătățită. Astfel, în camera vor fi cazați maximum 4 studenți.

Mai multe spații verzi și circulație auto reorganizată

Conform proiectului, circulatiile auto existente în zonă se păstrează, dar se reglementeaza profilele aleilor, accesele și spatiile de parcare astfel încât să corespundă nevoilor de trafic și functionale din cadrul zonei supuse modernizării.

Vor fi eliminate locurile de parcare amenajate la sol, în contextul în care există parkingul supraetajat din vecinătatea cantinei, în care sunt alocate 238 locuri de parcare pentru studenți.

De asemenea, proiectul de modernizare propune amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete în vecinătatea nordică a căminului I. Astfel, parcarea pentru biciclete va fi acoperită și extinsă.

Proiectul de modernizare a campusului studențesc include și o serie de reconfigurări zonale, precum crearea de spații verzi și zone de petrecere a timpului liber, măsuri suplimentare de protecție a mediului și adaptarea la riscurile naturale sau antropice, precum și reconfigurarea parcărilor, potrivit documentației supuse dezbaterii.

La începutul săptămânii viitoare, în data de 15 decembrie, proiectul de modernizare a complexului studențesc din zona Hașdeu va intra în analiza comisiei de urbanism a Primăriei.

