Taxe mai mari din 2026 pentru șoferii români: impozitul auto, majorat în funcție de poluare

Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar în condițiile în care impozitul auto se majorează de la 1 ianuarie 2026, după decizia CCR. Taxa auto pentru mașinile vechi se majorează semnificativ.

Impozitele pe mașini vor crește de la 1 ianuarie 2026, în condițiile în care Curtea Constituțională (CCR) a respins contestația depusă de AUR față de al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Taxele pe mașini aplicate de anul viitor vor fi calculate în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică.

Astfel, din 2026, impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”, notează Economedia.ro

Pentru un motor de 1,6–2,0 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.

Mașinile electrice vor avea o taxă fixă de 40 lei/an.

Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon, potrivit sursei citate.

Formula de calcul se aplică doar primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

*Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

*Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

*Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv;

*Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv;

*Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv;

*Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

*Autobuze, autocare, microbuze;

*Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare.

Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km.

Astfel, pentru o mașină cu motor de 1.6-2.0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei.

Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1.6-2.0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

Foto: depositphotos.com

