Caz tragic la Cluj: Turistă găsită moartă în camera de hotel

Caz tragic la Cluj: O femeie de 45 ani, cetățean strain, a fost găsită moartă în camera de hotel. Polițiștii au deschis o anchetă.

Caz tragic la Cluj: Turistă găsită moartă în camera de hotel|Foto: pexels.com - Kindel Media

O femeie de 45 de ani, cetățean strain, a fost găsită moartă într-un hotel din Cluj-Napoca.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Caz tragic la Cluj: Turistă găsită moartă în camera de hotel

Cazul a fost semnalat de managerul unui hotel din municipiul Cluj-Napoca, care a alertat Poliția cu privire la incident:

„În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 12.55, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către managerul unei unități hoteliere din municipiu cu privire la faptul că o persoană cazată ar fi fost găsită decedată într-o cameră a unității”, informează, luni, IPJ Cluj.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetățean străin.

„Din verificările preliminare efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acesteia”, arată sursa citată.

Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

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