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Sport

Noul antrenor al CFR-ului a început cu stângul experienţa din România: „Nu este exact cum s-a aşteptat!”

CFR Cluj l-a numit în această vară pe Antonio Folha ca antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

Antonio Folha este noul antrenor al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook Antonio Folha este noul antrenor al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Folha a profitat de faptul că Edi Iordănescu a întârziat răspunsul către conducerea CFR-ului şi a preluat deja banca tehnică a echipei. Contractul său cu vişiniii este valabil un an, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon.


 

Portughezul a început deja munca la club. În ceea ce priveşte lotul, ardelenii au nevoie de doi jucători de bază pentru sezonul viitor: un fundaş central şi un vârf de atac, pentru a suplini plecările lui Matei Ilie, respectiv Alibek Aliev.


Potrivit GSP, Folha a rămas neplăcut surprins după ce a aflat care este, cu-adevărat, situaţia economică de la club şi problemele pe care le are de trecut formaţia din Gruia. I-au fost promişi jucători importanţi în această vară, însă, conform sursei, şansele să se întâmple sunt mici.

„El nu ştia foarte bine situaţia, iar problemele financiare şi situaţia mai multor fotbalişti l-au pus pe gânduri în privinţa echipei. Nu este exact cum s-a aşteptat şi şi-a dat seama că misiunea sa va fi mult mai grea, iar realitatea este alta”, anunţă GSP.


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