Un nou transfer pentru U-BT Cluj! El este al treilea jucător care se alătură lotului pregătit de Mihai Silvășan

U-Banca Transilvania face o nouă mutare pe piața transferurilor în vederea stabilirii lotului pentru sezonul viitor.

U-BT a bifat trei transferuri în această vară /Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Jalyn McCreary va îmbrăca echipamentul alb-negru, după ce în stagiunea anterioară a ieșit campion în divizia secundă a Ligii Adriatice, alături de Široki TT Kabeli.

McCreary evoluează în principal pe poziția 4, ca extremă de forță, însă versatilitatea și profilul său atletic îi permit să joace atât pe poziția 3, cât și ca pivot. El s-a născut pe 19 septembrie 2000, în Kennesaw, Georgia, SUA. Înainte de a deveni jucător profesionist, a evoluat timp de cinci sezoane în baschetul universitar american (NCAA).

Primii doi ani i-a petrecut la South Carolina Gamecocks, ca mai apoi să evolueze pentru South Florida Bulls, timp de un sezon, ulterior încheindu-și aventura în competiția universitară la Mercer Bears.

În total, extrema din Georgia a adunat 118 partide înainte de a face pasul în Europa. Jalyn McCreary este al doilea jucător străin care sosește la Cluj-Napoca în această vară, după fundașul Otis Livingston II. Ei se alătură lui Bobe Nicolescu, jucător transferat zilele trecute de la CSM Oradea.

„Este un jucător tânăr, cu potențial. Este un pariu, să-i spunem așa. Cred foarte mult în calitățile lui, l-am urmărit în divizia a doua a Ligii Adriatice și mi-a plăcut foarte mult. Cred eu că poate exploda și deveni un jucător extrem de interesant.

Ni l-am dorit mult, fiindcă ne crește nivelul de atleticism, ne ajută în jocul pe tranziție și poate evolua pe mai multe poziții. Are și un caracter bun, ceea ce pentru noi este foarte important. Sper eu să confirme și să fie un jucător de bază la noi, care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Mihai Silvășan.

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