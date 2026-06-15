CFR Cluj a anunțat primul transfer al verii!

Luni după-amiaza, CFR Cluj a anunțat primul transfer înaintea noului sezon. Yuval Sade are 26 de ani și ultima oară a evoluat în Israel, pentru Maccabi Netanya.

Yuval Sade, primul jucător sosit la CFR în această vară / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În ziua în care a fost oficializată venirea lui Folha în România, alb-vișiniii au anunțat și primul transfer al verii.

Este vorba despre Yuval Sade, ultima oară la Maccabi Netanya. „În vârstă de 26 de ani, mijlocașul cu dublă cetățenie, română și israeliană, evoluează din 2019 pentru formația din țara sa natală, unde este unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Noul nostru jucător poate evolua atât la mijlocul terenului, cât și pe postul de fundaș central. La nivel internațional, Yuval a bifat selecții pentru reprezentativele U19 și U21 ale Israelului. Îi urăm mult succes la CFR Cluj și cât mai multe reușite în tricoul vișiniu!”, a anunțat CFR Cluj.

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