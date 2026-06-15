PNL a reconfirmat prin vot decizia de a NU face parte dintr-un guvern alături de PSD

Decizie crucială în PNL. Liberalii au reconfirmat prin vot, luni, în ședința Biroului Politic Național, că nu vor mai face parte dintr-un guvern alături de PSD.

PNL a reconfirmat prin vot decizia de a NU face parte dintr-un govern alături de PSD|Foto: gov.ro

Ședință tensionată, luni, a Biroului Politic Național (BPN) al PNL.

Conducerea PNL a reconfirmat, prin vot, hotărârea anterioară ca partidul să nu facă parte dintr-un Guvern alături de PSD.

PNL a reconfirmat prin vot decizia de a NU face parte dintr-un guvern alături de PSD

În ședința PNL s-a reconfirmat prin vot că partidul nu mai face guvern cu PSD: au fost 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri.

Anterior debutului ședinței, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) anunța că liberalii clujeni nu susțin o formula de guvernare cu PSD.

Este prima ședință în care premierul desemnat Adrian Veștea se află față în față cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, la ora 17:00, pentru a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier. La ședință au fost invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu reședință de județ și președinții de Consilii județene, care nu sunt membri ai BPN.

Tensiuni în ședința Biroului Politic Național al PNL

„Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate. Cred ca era de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs. Sunt lucruri pe care mi le reproșez: că nu am apucat să am o discuție cu dumneavostră”, i-a spus premierul desemnat Adrian Veștea liderului PNL Ilie Bolojan în cadrul discuțiilor din ședință.

La rândul său, Ilie Bolojan l-a acuzat pe Veștea de atitudine „necolegială” și semnalat că dacă se acceptă formarea unui govern alături de PSD, deciziile asumate anterior de PNL sunt practice încălcate.

„Am dat până acum trei decizii prin care am spus că nu vom mai intra într-o formulă de coaliție cu PSD. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un guvern condus de Adrian Veștea invalidăm deciziile anterioare”, a transmis Ilie Bolojan.

Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, a cerut excluderea lui Adrian Veștea din partid. Liberalul a mai arătat că, în cazul în care PNL va mai face guvern, propunerea de premier să fie Ilie Bolojan.

„Un act de agresiune”

Mircea Fechet a avut o reacție dură în ședința BPN a PNL prin care a arătat că modul în care a fost făcută desemnarea pentru funcția de premier reprezintă un „act de agresiune” la adresa partidului:

„Modul în care a procedat președintele României este un act de agresiune la adresa PNL. Într-un fel sau în altul, ar trebue să răspundem. Este profund nesănătos ca un președinte care atrăgea atenția partidelor vineri, să desemneze un prim-ministru dintr-un partid parlamentar făra să consulte acel partid”, a transmis liberalul Mircea Fechet.

Tot mai multe voci din PNL cer organizarea unui congres extraordinar, pentru a se decide excluderea lui Adrian Veştea din partid.

În același timp, premierul desemnat a anunțat că votul pentru viitorul guvern ar urma să fie dat miercuri. De asemenea, Veștea a susținut că va păstra direcția reformelor asumate inițial de Ilie Bolojan sens în care Alexandru Nazare va continua să coordoneze activitatea Ministerului de Finanțe.

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