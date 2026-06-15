Csoma Botond: „Adrian Veștea nu are încă voturile garantate pentru a putea forma un Guvern”

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu s-a decis încă dacă va susține sau nu un posibil Guvern condus de Adrian Veștea și că o decizia va veni după hotărârea PNL.

Deputatul clujean Csoma Botond: „trebuie să ne întâlnim și cu domnul Veștea, să vedem ce planuri are pentru Guvernare” | Foto: udmr.ro / Fotografie ilustrativă

UDMR n-a luat încă o decizie dacă va susține sau nu Cabinetul Veștea și așteaptă să vadă ce va hotărî PNL, a declarat, luni, 15 iunie 2026, liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond.

Csoma Botond: „Adrian Vește nu are încă garantate voturile care i-ar permite să formeze Guvernul”

Despre o afirmație făcută de Adrian Veștea conform căreia ar avea 240 de voturi, deputatul UDMR a arătat că nu există aceste voturi.

„Nu știu ce a calculat domnul Veștea, 240, dar eu vă spun că în acest moment nu are voturile UDMR. (...) Înțeleg ce spune domnul Veștea. Vă pot spune cu subiect și predicat: în acest moment n-am luat nicio decizie. Deci, nu poate fi sigur domnul Veștea că are voturile de la UDMR”, a spus Csoma Botond, luni, 15 iunie 2026.

Clujeanul Csoma Botond: „Încă nu am luat o decizie cu privirea susținerii lui Adrian Veștea”

„Ieri (14 iunie 2026 - n. red.), în ședință, n-am luat o decizie în acest sens (dacă UDMR îl susține sau nu pe Adrian Veștea - n. red.). Dorim să aflăm ce poziție va avea Partidul Național Liberal după ședința de astăzi (programată să înceapă la ora 17.00), pentru că totuși domnul Veștea este unul dintre vicepreședinții PNL și, în acest sens, dorim să aflăm ce poziție are PNL fața de această desemnare. Și, sigur, trebuie să ne întâlnim și cu domnul Veștea, să vedem ce planuri are, ce program”, a afirmat Csoma Botond la Parlament, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan „a fost o surpriză totală”.

„Am aflat și noi din presă. (...) Eu nu vreau să-i dau sarcini domnului Nicușor Dan să ne informeze sau nu. (...) Dar dacă există această dorință - cred, și nu numai noi, cei de la UDMR, să refacem fosta coaliție-, atunci cred că era mai bine dacă am fi avut posibilitatea să schimbăm o vorbă cu domnul președinte înainte să facă desemnarea. (...) Poate că s-ar fi flexibilizat puțin poziția politică a partidelor din fosta coaliție - că a existat o anume rigiditate”, a spus deputatul clujean.

El a adăugat că ar fi putut exista o nominalizare acceptată de toate partidele din fosta coaliție și a precizat că UDMR n-a negociat nimic cu Adrian Veștea.

„N-am negociat nimic. Nici condiții, nici n-am negociat portofolii, nimic. Nu ne-am întâlnit cu domnul Veștea, deci n-am făcut nimic. Și decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom face sau nu vom face parte din acest Guvern. Sigur, noi am dorit un guvern politic, dar nu ne putem rezuma numai la acest element când luăm decizia de a sprijini sau de a nu sprijini Guvernul Veștea”, a punctat el.

Csoma Botond a precizat că UDMR nu dorește să ia parte la scindarea PNL.

„Nu dorim să luăm parte la încercările de scindare a Partidului Național Liberal. Iar cu suveraniștii, și ei - care ar fi, nu știu, de la PACE și anumiți senatori și deputați independenți -, tot de la rădăcina extremistă vin și ei. Deci, avem și această problemă. Vrem să vedem în ce parte a eșichierului politic se formează această majoritate pentru domnul Veștea”, a mai spus Botond.

În opinia deputatului, este vorba despre „o situație destul de complicată”.

„Vom vedea la momentul respectiv, dar nu e o decizie ușoară. Și nu sunt adevărate acele informații din spațiul public că deja PSD ne-a luat și pe noi la guvernare. (...) Ar trebui să vedem și ce dorește domnul Veștea. Am înțeles că dorește să continue ceea ce a făcut domnul Bolojan. La virgulă. Nu știu cum va fi cu Partidul Social Democrat în această ecuație, dar trebuie să vedem ce dorește să facă și, în funcție de asta, sigur, eu cred în același timp că țara are nevoie de un Guvern care să aibă toate atributele, să adopte ordonanțe de urgență, să adopte proiecte de lege. Acum există numai un Guvern interimar și nu putem să ne ducem la nesfârșit cu această situație. Dar, totuși, această desemnare a fost o desemnare interesantă, să spun așa”, a completat acesta.

Dacă programul propus de Adrian Veștea, a subliniat el, „nu este unul adecvat pentru situația de criză din România”, UDMR poate lua decizia de a nu participa la această guvernare.

A încălcat președintele Constituția României când l-a desemnat premier pe Adrian Veștea?

Întrebat dacă a încălcat președintele Constituția atunci când a desemnat un premier fără acordul sau propunerea partidului din care face parte, Csoma Botond a răspuns: „Nu sunt un expert în drept constituțional și sunt multe păreri în spațiul public. Unii spun că toată procedura prevăzută de Constituția României nu s-a consumat, pentru că nu s-a ajuns la un vot în Parlamentul României. Există și această opinie. De aceea am spus că nu doresc să fac o abordare constituțională. Dar, dincolo de abordarea constituțională, eu cred că ar fi fost mai firesc ca domnul Nicușor Dan, înainte să facă această desemnare, să se consulte totuși cu partidele politice și reiterez: poate, poate am fi avut și noi o propunere de premier - nu numai UDMR, și celelalte partide”.

Liderul deputaților UDMR a mai spus că nu ia în calcul sesizarea Curții Constituționale, pentru că nu se rezolvă problema de fond.

„Nu cred că este un element esențial în acest conflict politic pe care îl avem acum această abordare. Sigur, putem merge și pe abordarea constituțională, dar nu rezolvă problema de fond. Și, în opinia mea, problema de fond nu este dacă domnul Nicușor Dan a avut sau nu obligația constituțională să aibă consultări, ci eu cred că ar fi fost mai ușor să ajungem la refacerea coaliției care a existat, dacă am fi avut înainte de această desemnare o întrevedere, o discuție cu domnul președinte”, este de părere parlamentarul UDMR.

Csoma Botond consideră, în context, că nominalizarea președintelui „a antagonizat” taberele din partide.

„Putem vedea pozițiile publice venite din partea PNL și din partea USR. (...) Totuși, ar fi fost mai bine să stăm la o masă, să discutăm un pic înainte să facă această desemnare. (...) Cred că a avut loc o anumită ingerință în viața unui partid”, a susținut el.

Întrebat, în continuare, dacă mai poate sta la masă UDMR cu PSD, după ce a da jos Guvernul din care făceau parte, el a precizat: „Am ajuns în această situație și din cauza faptului că au fost prea multe linii roșii din partea partidelor politice. Nu cred că e benefic să mai avem aceste linii roșii, că numai extremiștii vor câștiga. Dacă noi avem numai linii roșii, ei vor merge spre victorie”.

De asemenea, deputatul UDMR a spus că se poate discuta și cu Adrian Veștea.

„O discuție cred că putem avea cu domnul Veștea. Să vedem ce planuri are”, a mai spus Csoma Botond.

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