Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj, modernizat în urma unei investiții de peste 6 milioane de euro, bani europeni. Emil Boc: „1.250 de elevi beneficiază de condiții moderne de studiu”.

Clujul continuă să investească în Educație. Astfel, peste 1.200 de elevi ai Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” beneficiază de condiții moderne de studiu în urma unei investiții de peste 6 milioane de euro din fonduri europene.

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj, modernizat în urma unei investiții de peste 6 milioane de euro, bani europeni. Emil Boc: „1.250 de elevi beneficiază de condiții moderne de studiu”|Foto: Emil Boc - Facebook

„La Cluj, fondurile europene sunt folosite acolo unde investiția contează cel mai mult: în educație și în viitorul copiilor noștri”, spune primarul Emil Boc, care a anunțat finalizarea unei investiții cu impact direct asupra calității actului educational din municipiu.

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” a fost modernizat în urma unei investiții de 6,1 milioane de euro. Investiția este parte a proiectului derulat de Primăria Cluj-Napoca din vara anului trecut, prin care zeci de instituții de învățământ din municipiu au fost modernizate.

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj, modernizat în urma unei investiții de peste 6 milioane de euro, bani europeni. Emil Boc: „1.250 de elevi beneficiază de condiții moderne de studiu”.

Astfel, cei peste 1.250 de elevi ai Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” beneficiază de anul acesta de o școală modernă, cu dotări de ultimă generație.

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj, modernizat în urma unei investiții de peste 6 milioane de euro, bani europeni|Foto: Emil Boc - Facebook

Investiția totală pentru infrastructura educațională din Cluj-Napoca este de 100 de milioane de euro: fonduri europene și fonduri de la bugetul local.

Școală renovată energetic și clase moderne

Concret, proiectul a inclus modernizarea tuturor spațiilor pentru elevi și profesori - clădirea liceului, cantina, inclusiv sala de sport, respectiv patru corpuri de clădire pe o suprafață totală de peste 7500 mp - oferind elevilor și profesorilor un mediu sigur, confortabil și adaptat cerințelor actuale.

O componentă esențială a vizat renovarea energetică a ansamblului, care permite economii la facturi și spații educaționale de calitate. Fiecare clasă este dotată cu sisteme moderne de ventilație și automatizare, inclusiv monitorizarea nivelului de dioxid de carbon, iar clădirea beneficiază de un sistem anti-radon pentru evacuarea aerului viciat.

Au fost realizate lucrări de anvelopare, recompartimentări, înlocuirea tâmplăriei cu una performantă energetic, instalare de corpuri de iluminat LED și sisteme inteligente de control al consumului.

De asemenea, au fost instalate panouri fotovoltaice, contribuind la reducerea consumului de energie și la protejarea mediului.

Edilul Clujului a mulțumit tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și a arătat că investițiile în educație rămân prioritare în beneficiul elevilor:

„Continuăm să investim în școli moderne pentru fiecare elev din orașul nostru”, a mai spus primarul Emil Boc.

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

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