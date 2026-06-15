Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „PNL Cluj nu susține o formulă de guvernare cu PSD, direct sau mascat”

Colegiul Director Județean al PNL Cluj a votat, luni, în unanimitate, să NU susțină Guvernul Veștea. „PNL Cluj nu susține o formulă de guvernare cu PSD, direct sau mascat”, spune deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „PNL Cluj nu susține o formulă de guvernare cu PSD, direct sau mascat”| Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Biroul Politic Național al PNL se întrunește în ședință, luni, după ce prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan.

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„Astăzi, în Colegiul Director Județean al PNL Cluj, am votat în unanimitate să NU susținem Guvernul Veștea”, a anunțat deputatul Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „PNL Cluj nu susține o formulă de guvernare cu PSD, direct sau mascat”

Astfel, după cum arată parlamentarul Ovidiu Cîmpean, PNL este consecvent cu decizia anunțată anterior: fără PSD la guvernare.

„Rămânem consecvenți.

PNL Cluj nu susține o formulă de guvernare cu PSD, direct sau mascat.

România are nevoie de reforme, stabilitate și responsabilitate, nu de înțelegeri subterane.

Partidul Naţional Liberal trebuie să rămână pe direcția corectă”, a notat deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Colegiul Director Județean Cluj, întrunit astăzi în ședință, a votat în unanimitate reconfirmarea deciziei adoptate anterior de a nu participa la formarea unui guvern împreună cu PSD și, implicit, de a nu susține un guvern condus de Adrian Veștea”, a anunțat liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda.

De altfel, PNL ia în calcul sesizarea CCR în urma desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan.

Ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL este decisivă pentru stabilirea deciziei liberalilor privind poziția partidului față de nominalizarea făcută de Președintele României fără consultări.

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