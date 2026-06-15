Ediția aniversară TIFF.25: provocările apărute de-a lungul a peste două decenii. Director artistic, Mihai Chirilov: „Banii nu-i obții ușor pentru cultură”.

La ediția aniversară a Festivalul Internațional de Film Transilvania, directorul artistic, Mihai Chirilov, a vorbit despre evoluția TIFF în cele peste două decenii de existență a festivalului.

Mihai Chirilov, director aristic TIFF: „Banii nu-i obții ușor pentru cultură” | Foto: monitorulcj.ro

Directorul artistic al Festivalului Internațional de Film Transilvania, Mihai Chirilov, a făcut o scurtă trecere în revistă a evoluției TIFF, festival care a ajuns în 2026 la ediția aniversară cu numărul 25.

Chirilor a vorbit la TIFF Talk - InspiraTIFF, iar discuția a fost moderată de Mihnea Măruță.

„Totul a început în septembrie 2001, cu un mesaj primit de la Tudor Giurgiu. El spunea că dorește să ne vedem pentru că avea să îmi facă o propunere. Ne-am văzut la o zi după mesaj. Nu a fost nevoie să îmi dea foarte multe explicații. Eu eram familiarizat cu ce înseamnă un festival de film, dar din poziția din turist cultural. Și mi-a zis «vreau să facem un festival de film. În România nu există un festival de film competiv». Mi-a dat libertatea de a gândi un program. Eu am spus să nu mergem la sigur pe cineaști consacrați. Am propus să căutăm cineaști tineri. Pentru un public tânăr care și-a pierdut dorința de a merge la cinematograf”, a spus Mihail Chirilov, luni, 15 iunie 2026, la TIFF Talk (Lounge) din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Cum a rezistat tandemul Giurgiu - Chirilov?

Directorul artistic al TIFF a explicat cum a reușit să reziste tandemul cu Tudor Giurgiu de-a lungul a peste două decenii.

„Cred că a venit dintr-un imens respect reciproc, între mine și Tudor Giurgiu. Dacă am fi fost într-o competiție nu știu ce s-ar fi întâmplat. Între cineaști este foarte greu cu prieteniile. La primele ediții, cuvântul de ordine era solidaritate, în special între regizori, iar acum, această solidaritate nu mai există”, a detaliat Chirilov.

Momentele de cumpănă la TIFF: Banii (ne)lipsiți

Mihnea Măruță l-a întrebat pe Mihai Chirilov care au fost momentele de cumpără pe parcursul a celor 25 de ediții de TIFF.

„A fost cumpăna financiară. Pentru a face un festival al cărui calibru crește organic de la an la an este nevoie de bugete consistente. Banii nu-i obții ușor pentru cultură. La primele trei ediții, TIFF nu a primit vreu sfanț de la stat. Festivalul a fost făcut inclusiv cu bani din buzunar timp de trei ediții. Cele mai critice momente au fost cele strâns legate de clivajele politice din România. Într-o zi aflam că ni s-a aprobat o sumă de bani de la stat, iar când totul a fost deja programat cu liste făcute, noi aflăm că nu mai primim o treime din sumă. S-a întâmplat în pandemie o dată și în 2010-2011. Cele mai triste amintiri din istoria TIFF-ului au fost când a trebuit să nu mai chem anumiți invitați și să renunț la unele filme. A fost groaznic”, a mai adăugat directorul artisitic al TIFF.

A doua tipologie de „criză” a apărut în momentul unor ciocniri între festival și mentalitățile unora dintre cei invitați.

Directorul artistic a spus că au fost multe momente emoționante pe parcursul edițiilor TIFF de până acum.

Dintre toate filmele care au câștigat marele premiu TIFF, favoritul lui Chirilov este „A fost sau n-a fost” (regizat de Corneliu Porumboiu.

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