Facebook, Instagram și TikTok, interzise în Marea Britanie pentru tinerii sub 16 ani. Premierul Keir Starmer: „Rețelele de socializare facilitează hărțuirea și abuzurile”.

Rețelele de socializare vor fi interzie în Marea Britanie pentru tinerii cu vârsta mai mică de 16 ani.

Rețelele de socializare vor fi interzie în Marea Britanie pentru tinerii cu vârsta mai mică de 16 ani | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat luni, 15 iunie 2026, că guvernul pe care îl conduce va interzice accesul în rețelele de socializare până la vârsta de 16 ani, informează AFP, potrivit Agerpres.ro.

„Astăzi (15 iunie 2026 - n. red.) pot să anunț că guvernul va interzice accesul în rețelele sociale pentru toți copiii sub 16 ani. Rețelele sociale în fac nefericiți pe copii. Facilitează hărțuirea și abuzurile”, a declarat el.



Șeful executivului de la Londra a precizat că intenționează să asigure adoptarea „înainte de Crăciun” a unei legi în acest sens, astfel încât interdicția să intre în vigoare la începutul anului viitor, „probabil către primăvară”.

Starmer a afirmat că guvernul Regatului Unit va lua și „măsuri fără precedent la scară mondială privind platformele de jocuri video și de streaming, unde în prezent necunoscuții pot contacta orice copil fără niciun control”.

Tot mai multe țări interzic rețelele de socializare pentru unii tineri

Australia este primul stat care a adoptat restricții și interdicții privind accesul minorilor în rețelele sociale. Exemplul a fost urmat de mai multe țări, cum ar fi Indonezia, iar Canada și-a anunțat joi, 11 iunie 2026, intenția de a proceda similar.

Parlamentul Franței examinează un proiect de lege privind această problemă, limita de vârstă propusă fiind de 15 ani.

Într-un comunicat emis din Downing Street, premierul britanic este citat și cu aprecierea că „modul în care ne protejăm copiii online este una din cele mai mari dezbateri ale vremurilor noastre”.

Londra a lansat în ianuarie o consultare națională asupra subiectului, încheiată la sfârșitul lui mai cu circa 116.000 de opinii colectate inclusiv din partea unor adolescenți. Cabinetul afirmă că a fost cel mai amplu demers de acest gen din istoria țării.



Peste 83% din părinții care au răspuns în cadrul consultării au fost de părere că riscurile rețelelor sociale sunt mai mari decât avantajele pentru copii, iar 91% susțin vârsta minimă de 16 ani pentru ofertele de servicii pentru minori ale rețelelor sociale.

Interdicția nu este o „soluție-minune”

Ministrul culturii, Lisa Nandy, a răspuns duminică unor întrebări ale BBC pe această temă recunoscând că interdicția nu este „o soluție-minune”.



Starme a apreciat la rândul său luni că există riscul ca minorii să „ocolească” prevederile viitoarei legi, așa cum procedează de exemplu și cu normele actuale privind consumul de alcool.

„Dar noi nu spunem «O, uite, un adolescent a reușit să bea alcool, deci nu merită să interzicem vânzarea de alcool către copii». (...) Asta ar fi complet absurd și nu accept pur și simplu acest argument. Legile sunt reguli, dar în același timp și expresia valorilor noastre. Ele formează contractul social”, a afirmat el.

Subiectul rămâne însă controversat de familii și asociații, observă AFP.

Agenția citează exemplul lui Ian Russel, a cărui fiică, Molly, s-a sinucis la vârsta de 14 ani după ce a vizionat conținut online care făcea apologia sinuciderii. El a fost întotdeauna împotriva interdicțiilor. La polul opus, Esther Ghey, mama adolescentei transsexuale Brianna Ghey, ucisă de doi adolescenți în 2023, este pentru restricții.

În 8 iunie, guvernul de la Londra a somat marile companii din domeniul tehnologic, cum ar fi Apple sau Google, să implementeze în termen de trei luni instrumente care să blocheze trimiterea și primirea de imagini cu conținut explicit sexual de către minori. Dacă platformele online nu se vor conforma, Regatul Unit intenționează să adopte legi în acest sens.

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Foto: DepositPhotos.com

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