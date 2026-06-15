Exercițiu complex de salvare în Peștera Cerbului: misiune extremă în subteran pentru speologii clujeni

Amplu exercițiu de salvare în subteran efectuat cu succes de speologii clujeni în sistemul Peștera Cerbului.

Exercițiu complex de salvare în Peștera Cerbului: misiune extremă în subteran pentru speologii clujeni|Foto: Consiliul Județean Cluj

Un complex exercițiu de salvare din mediul subteran speologic a avut loc la finele săptămânii trecute în sistemul Peștera Cerbului – Avenul cu Vacă din zona Obârșiei Someșului Cald.

Exercițiu complex de salvare în Peștera Cerbului: misiune extremă în subteran pentru speologii clujeni

Exercițiu complex de salvare în Peștera Cerbului: misiune extremă în subteran pentru speologii clujeni|Foto: Consiliul Județean Cluj

14 salvatori speologi din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituție de interes județean subordonată Consiliului Județean Cluj, au participat la exercițiul de salvare din Peștera Cerbului.

Tiroliene și sisteme de contragreutăți pentru evacuarea victimei|Foto: Consiliul Județean Cluj

Avenul a fost echipat cu dotările necesare parcurgerii traseului cât și cu cele de evacuare a tărgii cu victima.

Opt ore în subteran: acțiune simultană pe multiple sectoare din peșteră pentru salvarea victimei

Astfel, pe patru sectoare de peșteră au fost montate tiroliene și sisteme care folosesc contragreutăți pentru elevarea accidentatului. La ieșirea din aven a fost montat un sistem mixt, cu contragreutate din mijlocul tirolienei. În subteran, exercițiul a durat opt ore, traseul de evacuare fiind unul extrem de dificil, cu multe obstacole, o conformație complicată pentru portajul tărgii.

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Echipa de salvatori speologi a fost una omogenă și foarte eficientă.

Speologii clujeni, implicați în exerciții de salvare de vieți|Foto: Consiliul Județean Cluj

Exercițiul face parte din pregătirea continuă a salvatorilor speologi din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, în fiecare an, salvatorii speologi participând la mai mult de astfel de stagii de pregătire.

Speologii clujeni, implicați în exerciții de salvare de vieți

În 2026, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a mai organizat, pe lângă acest exercițiu județean și unul național, în Peștera Topolnița.

De asemenea, speologii clujeni au participat la încă două exerciții regionale din Avenuri Șesuri și Peștera Bihor. Totodată, mai este programat un exercițiu național salvaspeo și unul european, organizat de Asociația Europeană Speologică de Salvare (ECRA) în Slovenia.

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