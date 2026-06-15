PNL NU susține un Guvern Veștea. Premierul desemnat, somat să își depună mandatul.

Liderii PNL au decis la vot să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea, iar conducerea partidului l-a somat pe premierul desemnat să își depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie 2026.

Liberalul Adrian Veștea, la ședinta Biroului Politic National al Partidului National Liberal, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 15 iunie 2026 | Foto: Inquam Photos / George Calin

Ședința Biroului Politic Național PNL s-a încheiat cu un vot negativ pentru liberalul Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele României, Nicușor Dan.

PNL nu îl susține pe Veștea și l-a somat să își depună mandatul

Au fost 41 de voturi contra lui Adrian Veștea, 13 pentru și două abțineri.

Conducerea Adrian Veștea să își depună mandatul până mâine dimineața, 16 iunie 2026. Potrivit digi24.ro, în cazul în care nu își va depune mandatul de premier desemnat, Adrian Veștea ar urma să fie exclus din PNL.

Vor fi excluși din PNL membrii care acceptă funcția de ministru în cazul în care Adrian Veștea nu își depune mandatul și merge mai departe pentru a încerca să formeze un Guvern.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni pentru a lua o decizie în privinţa situaţiei create în urma nominalizării prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea pentru funcţia de premier. Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un Guvern alături de PSD, cu 39 voturi „pentru”, 10 „împotrivă” şi 5 abţineri.

Congres PNL pentru a stabili direcția partidului

Deputatul Robert Sighiartău, membru al Biroului Politic Naţional al PNL, a propus convocarea unui congres care să stabilească „fără echivoc” direcţia partidului.

Mesajul a fost transmis, luni, în cadrul Biroului Politic Naţional al PNL, întrunit după ce prim-vicepreşedintele PNL Adrian Veştea a fost desemnat premier.

„Democraţia românească are nevoie de un PNL puternic, independent şi liber. Un PNL care să fie alternativa modernizării statului, întăririi instituţiilor şi democratizării vieţii politice. Urmează o perioadă dificilă. Pentru PNL. Pentru cei care refuză să primească ordine. Pentru cei care aleg să decidă liber. Dar, singurul sprijin care contează cu adevărat este sprijinul oamenilor. Tocmai de aceea, avem nevoie de un congres (care ar putea avea loc duminică, 21 iunie 2026 - n. red.) care să stabilească fără echivoc direcţia partidului. Apele trebuie separate. Fiecare trebuie să aleagă de ce parte este”, a afirmat Robert Sighiartău, într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook.

El a menţionat că preşedintele Nicuşor Dan „nu avea motive să fie în conflict” cu Partidul Naţional Liberal sau cu Ilie Bolojan.

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