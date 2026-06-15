Protestul studenților clujeni împotriva măsurilor de austeritate: „Anulați legea Bolojan în Educație”

Studenții clujeni anunță o manifestație de protest, miercuri, în fața Prefecturii Cluj, pentru a cere anularea măsurilor de austeritate din Educație.

Protestul studenților clujeni împotriva măsurilor de austeritate: „Anulați legea Bolojan în Educație”|Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Comitetul Studenților din Cluj-Napoca anunță o acțiune de protest, care se va desfășura miercuri seara, în fața Prefecturii din Cluj.

Studenții clujeni cer anularea Legii 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan”.

Protestul studenților clujeni împotriva măsurilor de austeritate: „Anulați legea Bolojan în Educație”

Mai exact, prin manifestația anunțată, studenții clujeni se alătură protestului susținut de sindicatele din Educație, miercuri, 17 iunie, împotriva legii salarizării promovate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan și a măsurilor de austeritate ce continuă să afecteze negativ sistemul de învățământ românesc.

„Pe 17 iunie, în solidaritate cu protestul muncitorilor din învățământ ce va avea loc la București, vom organiza o manifestație în Cluj-Napoca, în fața prefecturii”, se arată în anunțul făcut de Comitetul Studenților din Cluj-Napoca prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit studenților clujeni, deși Guvernul Bolojan a fost demis, măsurile de austeritate din Educație adoptate de Executiv continuă să aibă efecte negative asupra sistemului de învățământ:

„Deși guvernul Bolojan a căzut, efectele grave ale austerității sale continuă să se resimtă. Singura soluție pentru combaterea lor este îndepărtarea cauzei: anularea tuturor deciziilor luate care îngreunează viețile și activitatea persoanelor din sistemul de educație și nu numai”, se arată în mesajul citat.

Astfel, Comitetul Studenților Cluj-Napoca a lansat un apel de susținere a acțiunilor de protest anunțate de profesorii din sistemul preuniversitar:

„Să ne raliem cauzei profesorilor din mediul preuniversitar şi să le reiterăm cererile. Trebuie să luptăm împreună dacă este să salvăm ceva din sistemul de învățământ românesc.

Până când legea Bolojan nu va fi anulată nu contează câte guverne se vor schimba, întrucât impactul nociv va continua să persiste. Ne vom face încă o dată poziţia clară, condamnând cu fermitate austeritatea și deturnarea resurselor datorate educaţiei” - se arată în mesajul Comitetului Studenților din Cluj-Napoca.

Protestul sindicatelor din învățământ: care sunt revendicările profesorilor?

Profesorii clujeni vor protesta în Piața Victoriei, miercuri, împotriva noii legi a salarizării.

Protestul va fi urmat de un marș până la Parlament. De altfel, sindicaliștii din Educație anunță că Parlamentul va fi pichetat zilnic, până la definitivarea legii salarizării.

„Lumea este nemulțumită. Vom participa la acest protest, care se va desfășura în fața Guvernului, urmat de un marș până la Parlament. Iar ulterior, în perioada de după, se va picheta zilnic Parlamentul până la definitivarea acestei legi a salarizării”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar (SLIP) Clujean, parte a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Principalele revendicări:

• Respectarea angajamentelor asumate față de personalul din învățământ;

• O lege a salarizării echitabilă și predictibilă;

• Anularea măsurilor care afectează grav funcționarea școlilor;

• Respect pentru educație și pentru cei care construiesc viitorul României.

Potrivit sindicaliștilor, noul proiect al legii salarizării nu răspunde așteptărilor legitime ale celor care lucrează în școli. În același timp, efectele Legii nr. 141/2025 se văd deja în fiecare unitate de învățământ: norme mai mari, plata insuficientă a muncii suplimentare, clase mai aglomerate și o presiune tot mai mare asupra personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ.

„Nu putem accepta ca educația să fie tratată din nou ca un domeniu din care se taie atunci când apar dificultăți bugetare. Nu putem accepta ca profesorii, învățătorii, educatorii, personalul didactic auxiliar și administrativ să fie considerați o categorie profesională care trebuie să suporte permanent costul austerității”, potrivit sursei menționate.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) nu exclud boicotarea examenelor naționale.

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