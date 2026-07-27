Transfer de răsunet făcut de U-BT Cluj-Napoca!

U-Banca Transilvania a ajuns la un acord cu fundașul Kristian Kullamäe, ultima oară Lietkabelis Panevėžys.

U-Banca Transilvania a ajuns la un acord cu fundașul Kristian Kullamäe / Foto: U-BT Cluj Napoca Facebook

U-Banca Transilvania a ajuns la un acord cu fundașul Kristian Kullamäe, ultima oară Lietkabelis Panevėžys.

Născut pe 25 mai 1999 în Tallinn, Estonia, Kullamäe măsoară 195 cm și evoluează atât pe poziția 1, ca și conducător de joc, cât și pe poziția 2, ca extremă, având profilul unui „combo guard”.

Noul nostru al ardelenilor face parte în mod constant din naționala de seniori a Estoniei încă din 2019, călcându-i pe urme tatălui său, legendarul Gert Kullamäe. A evoluat în 5 partide la Campionatul European din 2025, izbutind medii de 13.8 puncte, 5.2 pase decisive și 3.8 recuperări.

De asemenea, în actuala campanie de calificări pentru Campionatul Mondial din 2027, fundașul din Tallinn a bifat 4 apariții pentru naționala țării sale, adunând medii de 12.3 puncte, 4 pase decisive și 3.8 recuperări, în 28.1 minute petrecute pe parchet, cele mai multe din lotul Estoniei.

Pentru stagiunea 2025-2026, Kristian s-a întors la Lietkabelis și a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației pregătite de Nenad Čanak. În cele 41 de partide disputate în prima ligă lituaniană, noul nostru fundaș a înregistrat medii de 16 puncte, 3.1 pase decisive și 2.8 recuperări. În BKT EuroCup, Kristian a evoluat în 18 meciuri și a adunat medii de 12.1 puncte, 2.9 pase decisive și 2.8 recuperări.

Kristian Kullamäe este este al optulea jucător transferat de U-Banca Transilvania pentru sezonul 2026-2027, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać, Malcolm Hill, Javon Bess și Uroš Plavšić.

„Este un jucător care știe să joace, în primul rând. Este un jucător inteligent care poate fi folosit atât pe poziția 1, cât și pe poziția 2. Are o mână foarte bună de la distanță, îl cunosc bine, l-am urmărit în ultimii ani și încă este un jucător tânăr, care mai poate crește mult.

Evident, ca la orice alt jucător, ne-am uitat mult și la caracterul lui, iar Kristian este compatibil cu ceea ce ne dorim noi. Mă bucur că a ales să fie alături de noi și sper să avem succes împreună.”, a spus Mihai Silvășan, antrenorul echipei.

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