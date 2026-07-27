Un proxenet condamnat pentru exploatarea unei minore scapă de închisoare. Curtea de Apel Cluj i-a suspendat pedeapsa de 3 ani!

Un bărbat condamnat pentru că a determinat o minoră să practice prostituția, i-a pus la dispoziție locuința pentru întâlniri cu clienții și a intermediat contactele acesteia cu mai mulți bărbați nu va executa pedeapsa în penitenciar.

Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani de închisoare a unui proxenet, deși acesta mai fusese condamnat anterior tot pentru proxenetism. | Imagine generată cu ajutorul AI

Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani de închisoare a unui proxenet, deși acesta mai fusese condamnat anterior tot pentru proxenetism.

Luni, 27 iulie, Curtea de Apel Cluj a admis parțial apelul formulat de inculpatul Vasile Cruceanu împotriva sentinței Judecătoriei Dej.

Instanța a redus pedeapsa pentru infracțiunea de proxenetism în formă continuată de la 2 ani și 6 luni la 2 ani și 4 luni de închisoare. După contopirea cu o condamnare anterioară, pedeapsa rezultantă a fost stabilită la 3 ani de închisoare.

Cu toate acestea, judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 4 ani, hotărârea fiind definitivă.

A exploatat o minoră și i-a pus locuința la dispoziție pentru prostituție

Potrivit hotărârii Judecătoriei Dej, în perioada aprilie 2023 – ianuarie 2024, inculpatul a determinat o minoră să practice prostituția și a înlesnit desfășurarea activității acesteia.

Conform instanței, bărbatul:

i-a pus la dispoziție propria locuință pentru întreținerea de raporturi sexuale contra cost;

a intermediat conversațiile dintre minoră și clienți;

a transportat-o la domiciliul unuia dintre aceștia;

a continuat activitatea chiar dacă știa că fata este minoră și că autoritățile efectuau cercetări în cauză.

În motivarea sentinței de fond, judecătorii au arătat că faptele au fost dovedite prin declarațiile victimei, ale martorilor, conversații extrase din telefoanele mobile și alte mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale.

Nu era la prima condamnare pentru proxenetism

Judecătoria Dej a reținut că Vasile Cruceanu nu se afla la primul contact cu legea penală.

Acesta fusese condamnat anterior la 2 ani de închisoare cu suspendare, tot pentru proxenetism, iar noua faptă fusese comisă în concurs cu infracțiunea pentru care primise acea condamnare.

Instanța de fond aprecia atunci că inculpatul prezintă „un risc infracțional”, iar săvârșirea faptelor „nu constituie un context accidental”, motiv pentru care dispusese executarea pedepsei rezultante în regim de detenție.

Victima a cerut despăgubiri de 100.000 de euro

În proces, partea civilă a solicitat daune morale în valoare de 100.000 de euro.

Judecătoria Dej a admis doar în parte cererea și l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 15.000 de lei cu titlu de daune morale, apreciind că acesta a profitat de vulnerabilitatea victimei și i-a provocat un prejudiciu moral.

Partea vătămată a atacat și ea sentința, însă Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul ca nefondat și a menținut celelalte dispoziții ale hotărârii.

Va fi supravegheat timp de patru ani

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, să anunțe schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, să comunice deplasările mai lungi de cinci zile și să participe la cinci programe de reintegrare socială.

Hotărârea Curții de Apel Cluj este definitivă.

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