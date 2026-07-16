Sute de spitale din Cluj și din țară, în grevă de avertisment luni: Sindicaliștii din Sănătate amenință cu greva generală, care poate paraliza sistemul sanitar

Angajații din Sănătate reclamă diminuarea veniturilor prin noua lege a salarizării și anunță grevă de avertisment, luni, în circa 500 de spitale din Cluj și din țară. Timp de două ore, activitatea unităților medicale va fi întreruptă, fiind asigurate doar urgențele.

Sute de spitale din Cluj și din țară, în grevă de avertisment luni: Sindicaliștii din Sănătate amenință cu greva generală, care poate paraliza sistemul sanitar|Foto: magnific.com

În timpul grevei de avertisment vor fi asigurate urgențele și minimum o treime din activitatea obișnuită, potrivit legii, însă internările, consultațiile, tratamentele și intervențiile programate pot fi amânate.

„Toate unitățile sanitare din Cluj-Napoca, dar și din județ, vor participa luni, la greva de avertisment: demersul este susținut nu doar de membrii de sindicat, ci de o largă majoritate a angajaților din Sănătate din Turda, Gherla, Câmpia Turzii, Huedin, Borșa etc.”, spune liderul SANITAS Cluj, Ovidiu Bota, care arată că, dacă proiectul noii legi a salarizării nu va fi retras, atunci angajații din Sănătate iau în calcul declanșarea grevei generale, care ar putea avea loc la final de iulie.

Sute de spitale din Cluj și din țară, în grevă de avertisment luni: Sindicaliștii din Sănătate amenință cu greva generală, care poate paraliza sistemul sanitar

Peste 500 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din Sănătate, programată luni, 20 iulie.

În intervalul 9:00-11:00 activitatea va fi întreruptă, însă angajații vor rămâne la locul de muncă, fiind asigurate urgențele.

„Peste 1.800 de semnături avem la Cluj pentru aderarea la greva de avertisment de luni.

Luni, între 9 – 11, vom întrerupe activitatea în unitățile sanitare din Cluj. ITM Cluj și instituțiile sanitare au fost notificate”, a declarat pentru monitorulcj.ro Ovidiu Bota, liderul Sanitas Cluj.

De la începutul săptămânii, reprezentanții sindicatului au avut discuții cu Partidul Social Democrat, formațiune ce a anunțat ulterior că nu va susține și nu va vota proiectul legii salarizării. Aceeași poziție a fost anunțată și de reprezentanții partidului AUR. Consultările cu formațiunile politice vor continua în vederea retragerii proiectului de lege în forma în care a fost propusă. Dacă legea salarizării va merge mai departe, atunci angajații din Sănătate iau în calcul declanșarea grevei generale.

„În funcție de modul în care vor evolua negocierile, putem discuta pentru data de 28 iulie, un alt calendar sau mergem până la capăt”, a adăugat liderul Sanitas Cluj, Ovidiu Bota.

Nemulțumirile angajaților din Sănătate vizează diminuarea veniturilor unor categorii de angajați din sănătate, care ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri, prin noua lege a salarizării. Spre exemplu, potrivit estimărilor Sanitas, medicii rezidenți ar putea pierde peste 4.600 de lei.

O altă nemulțumire este legată de blocarea posturilor, în condițiile în care sistemul medical are nevoie de zeci de mii de medici, asistenți și infirmieri.

Guvernul a fost informat încă de luna trecută despre intenția sindicaliștilor de a declanșa greva.

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