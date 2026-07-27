Discurs dur din partea lui Ionuț Rada, fost jucător la CFR Cluj: „Nu mă reprezintă! Nu ştiu cât o să mai meargă”

Ionuț Rada, fost jucător la CFR Cluj, a deplâns situația în care se află acum formația din Gruia.

Ionuț Rada, fost fundaș la CFR Cluj | Foto: Ionuț Rada Facebook

Ionuț Rada a evoluat în intervalul 2010-2015 la CFR, timp în care a bifat două campanii în grupele Ligii Campionilor şi un titlu de campion.

Rada (44 de ani) a vorbit despre situaţia pe care o traversează fosta sa echipă în acest debut de sezon, marcat de grave probleme financiare şi de plecarea preşedintelui Iuliu Mureşan.

„Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc.

Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Nu mă reprezintă!

Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă”, a spus Ionuț Rada, pentru Sport.ro.

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