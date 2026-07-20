Grevă de avertisment în spitale din cauza nemulțumirilor legate de legea salarizării

Grevă de avertisment, luni, în sute de spitale din Cluj și din țară, din cauza nemulțumirilor legate de legea salarizării.

Grevă de avertisment în spitale din cauza nemulțumirilor privind legea salarizării| Foto: DepositPhotos.com

Protestul are loc între orele 9:00 - 11:00.

Greva de avertisment va fi urmată de o grevă generală pe termen nelimitat începând cu 28 iulie.

Grevă de avertisment în spitale din cauza nemulțumirilor privind legea salarizării

În timpul grevei de avertisment vor fi asigurate urgențele și minimum o treime din activitatea obișnuită, potrivit legii, însă internările, consultațiile, tratamentele și intervențiile programate pot fi amânate.

„Toate unitățile sanitare din Cluj-Napoca, dar și din județ, vor participa luni, la greva de avertisment: demersul este susținut nu doar de membrii de sindicat, ci de o largă majoritate a angajaților din Sănătate din Turda, Gherla, Câmpia Turzii, Huedin, Borșa etc.”, declara pentru monitorulcj.ro liderul SANITAS Cluj, Ovidiu Bota, care arăta că, dacă proiectul noii legi a salarizării nu va fi retras, atunci angajații din Sănătate iau în calcul declanșarea grevei generale, care ar putea avea loc la final de iulie.

Nemulțumirile angajaților din Sănătate vizează diminuarea veniturilor unor categorii de angajați din sănătate, care ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri, prin noua lege a salarizării. O altă nemulțumire este legată de blocarea posturilor, în condițiile în care sistemul medical are nevoie de zeci de mii de medici, asistenți și infirmieri.

Astfel, potrivit sindicaliștilor din Sănătate, principalele revendicări se referă la:

*salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate, prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate,

*o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public.

În intervalul 9:00-11:00 activitatea va fi întreruptă, însă angajații vor rămâne la locul de muncă, fiind asigurate urgențele.

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Foto: DepositPhotos.com

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