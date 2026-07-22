Ministerul Muncii va ataca decizia Curții de Apel București privind legea salarizării: „Consultările vor continua”

Ministerul Muncii anunță că va face recurs la decizia Curții de Apel București de suspendare a procedurii proiectului noii legi a salarizării. Hotărârea instanței a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.

Ministerul Muncii va ataca decizia Curții de Apel București privind legea salarizării: „Consultările vor continua”| Foto: DepositPhotos.com

Ministerul Muncii semnalează că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti referitoare la legea salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.

În acest context, ministerul anunță că își rezervă dreptul de a formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii

Ministerul Muncii va ataca decizia Curții de Apel București privind legea salarizării: „Consultările vor continua”

Toate demersurile desfășurate în legătură cu viitoarea lege a salarizării, jalon important în PNRR, cu o penalitate de 770 milioane euro, au avut scopul de a iniția „un proces amplu de consultare” cu toate părțile interesate, notează Ministerul Muncii.

„Hotărârea nr 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să și exercite prerogativele legale de desfășurare a activităților de dialog social, in condițiile în care nu există intenția de inițiere, promovare și adoptare unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentare a dezbaterii partidelor politice sau a inițiativei membrilor Parlamentului.

Cu toate acestea, ministerul își rezervă dreptul să formuleze recurs in termen de 5 zile de la comunicare, având in vedere faptul că nu a fost respectată procedura de citare a pârâtului, având drept consecință imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată și de a formula apărări în această cauză”, se arată în informarea publicată marți seara de Ministerul Muncii.

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Curtea de Apel București a admis marți o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Acțiunea a fost introdusă în instanță marți de Federația Sanitas, prin ordonanță președințială, și soluționată în aceeași zi.

De altfel, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă că hotărârea instanței nu are obiect, deoarece Guvernul interimar nu inițiază un proiect de lege, ci desfășoară doar activități tehnice de fundamentare pentru un eventual proiect care urmează să fie depus în Parlament de parlamentari.

„Hotărârea blitz de azi nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare”, notează Dragoș Pîslaru într-o postare publicată marți seara pe pagina de Facebook.

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Foto: DepositPhotos.com

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