Autoritățile rămân surde la apelurile disperate ale ICUTR Cluj: Centrul Integrat de Transplant, o soluție prioritară pentru pacienți

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj are nevoie urgentă de soluții concrete din partea autorităților pentru asigurarea unui spațiu adecvat de funcționare. „Ar fi un pas uriaș înainte nu doar pentru mediul academic și medical din Cluj, dar ar permite ICUTR să crească ținta de transplanturi renale la 200 pe an”, spun medicii clujeni.

Ziua mondială a rinichiului este marcată, anual, în cea de-a doua zi de joi a lunii martie. Anul trecut, medicii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal au efectuat peste 90 de transplanturi de rinichi, însă lista de așteptare activă depășește 2.000 de pacienți.

În acest context, ICUTR Cluj trage un semnal de alarmă în privința necesității asigurării unui spațiu adecvat de funcționare, aspect ce ar permite creșterea semnificativă a activității de transplantare:

„Singura instituție care s-a implicat a fost Consiliul Județean Cluj”, arată pentru monitorulcj.ro reprezentanții instituției medicale.

„În prezent, ținta pe care o avem este de 100 - 120 transplanturi pe an. Acest target este proporționat în raport cu infrastructura de spital existentă și aici vine una din marile probleme ale ICUTR: infrastructura adecvată.

Situația clădirii în care funcționează ICUTR este cunoscută atât la nivel local cât și la nivelul Ministerului Sănătății, dar până în prezent, singura instituție care a realizat ceva în această privință a fost Consiliul Judetean Cluj”, spune dr. Iacob Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al Institutului de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj pentru monitorulcj.ro

Astfel, la inițiativa Consiliului Județean Cluj a fost realizat un proiect pentru o clădire modernă cu destinație de spital, cu un amplasament ideal. Proiectul are și autorizatia de construcție emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

„Nu există finanțare, pentru că alți decidenți nu consideră această construcție importantă”, arată reprezentanții ICUTR Cluj.

Proiectul este unul generos, care ar permite centrului universitar Cluj să dispună de o unitate spitalicească în care să se integreze activitatea de transplant multiorgan.

Consorțiu medical: ICUTR Cluj propune eforturi coordonate în beneficiul pacienților

„Ideea este excepțională, dar implementarea necesită nuanțări.

În primul rând, ar trebui mult mai bine definit interesul universitar și, în consecință, importanța implicării UMF ca for de cooordonare. Un alt aspect este că, deși oferă o soluție pentru relocarea ICUTR, trebuie lămurită modalitatea de cooperare cu Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) Cluj care pare suficient în derularea programului de transplant hepatic, dar și cu alte potențiale noi centre de transplant, cum ar fi Institutul Inimii sau Institutul de Pneumoftiziologie.

Cuvântul cheie ar fi Consorțiu și este fezabil”, arată dr. Iacob Gheorghiță pentru monitorulcj.ro

Conform reprezentanților ICUTR Cluj, construirea Centrului Integrat de Transplant ar reprezenta o etapă de impact pentru Cluj:

„Ar fi un pas uriaș înainte nu doar pentru mediul academic și medical din Cluj, dar ar permite ICUTR să crească ținta de transplanturi renale la 200 pe an.

Până când se va găsi o soluție, ICUTR face tot posibilul pentru a întreține aceste spații”, menționează sursa citată.

Activitatea de transplant este extrem de complexă. Aparent, am putea spune că „se ia un rinichi” și se pune la un primitor, dar în realitate sunt necesare eforturi suplimentare importante și coordonare regională și națională.

Peste 2.000 de pacienți pe lista de așteptare

Situația este dramatică pentru cei care așteaptă pentru un transplant renal.

„Lista de așteptare activă este de peste 2.000 de pacienți, în condițiile în care anual sunt peste 200 pacienți nou intrați pe lista și anual câteva zeci de pacienți decedează așteptând.

Găsirea de soluții pentru a crește numărul de transplanturi renale la 150 - 200 pe an nu doar că devine prioritară, dar este și fezabilă.

ICUTR știe cum și a demonstrat că poate. Mai trebuie un catalizator care să concentreze energiile în direcția unui Centru de Transplant adecvat capacității pe care o avem”, mai spun reprezentanții ICUTR Cluj.

Centrul Integrat de Transplant, un proiect prioritar pentru Cluj

Centrul de Transplant Multiorgan și Spitalul Pediatric Monobloc sunt două proiecte majore de infrastructură medicale neglijate de Guvernul Bolojan, care nu a inclus aceste investiții în finanțarea PNRR și nici în sursele alternative de finanțare ulterioare agreate pentru proiectele care nu au fost continuate prin finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență.

În urmă cu doi ani, în martie 2024, Consiliul Județean Cluj cerea Guvernului clarificarea situației Centrului Integrat de Transplant Cluj privind indentificarea sursei de finanțare.

Centrul se propune a fi realizat pe un teren în suprafaţă de 17.318 mp și are o suprafață totală desfășurată de 41.868,40 mp având un număr de 280 de paturi după cum urmează:

Departament Transplant Renal și Urologie - 104 paturi

Departament Pneumoftiziologie și Chirurgie Toracică - 80 paturi

Departament Transplant de Cord și Chirurgie Toracică - 40 paturi

Departament Gastroenterologie și Transplant Hepatic - 40 paturi

Anestezie – Terapie intensivă - 45 paturi

Spitalizare de zi - 16 paturi (din care 6 paturi pentru dializă)

Nucleul clădirii va fi reprezentat de blocul operator - cel mai complex ca și structură – care grupează 12 săli de operație, în circuit închis. De asemenea va fi prevăzut cu heliport care să deservească atât centrul cât și toată zona medicală de urgență din municipiul Cluj-Napoca.

