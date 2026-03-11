Aproape 2 milioane de lei pentru aparate de fitness în aer liber la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Ne vedem în parc!”.

Primăria Cluj-Napoca va investi aproape 2 milioane de lei în aparate de fitness în aer liber, care vor fi amplasate în parcurile și spațiile publice din oraș. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care spune că mișcarea în aer liber este una dintre cele mai importante investiții în sănătatea comunității.

Foto: Emil Boc - Facebook

Municipalitatea continuă investițiile în infrastructura dedicată activităților sportive pentru publicul larg. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, susține că mișcarea în aer liber trebuie să fie accesibilă tuturor și nu ar trebui să depindă de abonamente sau programări.

„Investim aproape 2 milioane de lei pentru 70 de locații din parcuri și școli, astfel încât mișcarea cu aparatele de fitness să fie accesibilă tuturor. Știți ce este frumos la mișcarea în aer liber? Nu ai nevoie de abonament, nu ai nevoie de programare, ai nevoie doar de puțină voință. Recunosc, uneori partea cea mai grea este să te ridici de pe bancă și să faci primul exercițiu.

Mișcarea înseamnă energie, înseamnă sănătate și, nu în ultimul rând, înseamnă o comunitate mai puternică, care ne unește. Vă invit, dragi clujeni, în parc, să facem mișcare și să ne bucurăm împreună de orașul minunat pe care îl avem. Pentru că un oraș sănătos este un oraș care face sport.” a declarat Emil Boc pe pagina sa de Facebook

În paralel cu această investiție, Primăria Cluj-Napoca pregătește și reabilitarea Bazei Sportive Farmec din cartierul Mărăști. Municipalitatea a lansat un proces de vot public prin care clujenii pot alege varianta de concept care va sta la baza proiectului de modernizare și extindere a zonei sportive și de recreere.

