Intervenții salvatoare: două transplanturi renale realizate la Institutul de Transplant Renal din Cluj

Medicii de la Institutul de Transplant Renal Cluj au realizat două intervenții salvatoare de transplant renal în urma prelevării de organe de la un bărbat aflat în moarte cerebrală.

Două vieți au fost salvate la Cluj în urma unor nou intervenții de tranplant renal realizate de medicii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca.

„Familiile donatorilor au ales, în momente de durere profundă, să spună DA pentru viață, transformând pierderea într-un gest de altruism și solidaritate”, arată Agenția Națională de Transplant.

În urma prelevării de organe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, realizată la finalul săptămânii trecute de la un bărbat în vârstă de 63 de ani, aflat în moarte cerebrală, mai multe vieți au fost salvate.

Astfel, membrii familiei au fost de acord cu donarea de organe, iar în urma prelevării, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj a efectuat două transplanturi renale, în timp ce un transplant hepatic a fost realizat la Institutul Clinic Fundeni din București.

Intervențiile salvatoare au fost realizate la distanță de două zile de la alte două transplanturi renale efectuate de medicii de la ICUTR Cluj.

Astfel, miercuri, 21 ianuarie, în urma unei prelevări de organe de la un bărbat în vârstă de 72 de ani, aflat în moarte cerebrală, care a fost realizată la același spital de o echipă medicală de la Institutul de Transplant Renal Cluj, coordonată de dr. Doria Corb, medicii clujeni au realizat ulterior alte două tranplanturi renale.

„În fiecare dintre aceste situații, familiile donatorilor au ales, în momente de durere profundă, să spună DA pentru viață, transformând pierderea într-un gest de altruism și solidaritate”, transmite Agenția Națională de Transplant.

Astfel, săptămâna trecută patru vieți au fost salvate în urma intervențiile relizate de medicii clujeni de la Institutul Clinin de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

Centrul de transplant renal din Cluj realizează aproximativ 100 de transplanturi anual. De altfel, în Cluj funcționează singurul centru de transplant pediatric din țară.

