A semnat prelungirea! Un fotbalist de la bază de la „U” Cluj va rămâne în Ardeal încă două sezoane

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu mijlocașul Ovidiu Bic (32 de ani) privind prelungirea contractului scadent la finalul sezonului.

FC Universitatea Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Mijlocașul este al șaptelea fotbalist din lotul lui Cristiano Bergodi care semnează un nou contract, după Cristea, Codrea, Simion, Nistor, Chipciu și Macalou.

Transferat imediat după promovarea echipei în Superligă, în iunie 2022, Bic este cel mai vechi jucător al Universității din lotul actual, exceptându-i pe cei formați în academia clubului și va mai juca pe Cluj Arena cel puțin până în vara anului 2028.

În cei aproape patru ani petrecuți în alb și negru, mijlocașul de 32 de ani originar din Abrud a strâns nu mai puțin de 144 de meciuri în tricoul „șepcilor roșii” și a marcat de cinci ori, bilanț la care se mai adaugă zece pase decisive.

Înainte de a semna cu „U”, mijlocașul cu peste 250 de partide în Superligă a mai evoluat pentru Liberty Salonta, Bihor Oradea, Olimpia Satu Mare, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Craiova, Chindia Târgoviște și Ironi Kiryat Shmona (Israel).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: