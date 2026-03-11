Primul jucător care pleacă de la CFR Cluj în vară! Experimentul lui Neluțu Varga se încheie

Atacantul Islam Slimani (37 de ani) are șanse tot mai mici să continue la CFR și după finalul sezonului.

Fotbalistul algerian este jucătorul cu cel mai important CV din vestiarul formației din Gruia.

Sosit în luna septembrie la CFR, Slimani a reușit să marcheze o dată în 13 apariții pentru ardeleni, nefiind, însă, o soluție importantă pentru Daniel Pancu. A fost titularizat o singură dată de actualul antrenor al clujenilor, iar în patru din ultimele cinci partie a fost lăsat pe bancă, rezervă neutilizată.

În acest context, șansele ca Slimani să continue la Cluj și din vară sunt tot mai mici, mai ales că actuala înțelegere expiră la finalul sezonului. Astfel, fostul atacant de la Sporting Lisabona, Leicester, Newcastle și Lyon are șanse mari de a rămâne liber de contract după ultima etapă din play-off.

Varga schimbă strategia!

Slimani este ultimul nume mare pe care patronul Neluțu Varga l-a adus la Cluj. După ce s-a fript în cazurile lui Julio Baptista, Yevghen Konoplyanka sau Kurt Zouma, omul de afaceri nu vrea să mai investească în jucători aflați la final de carieră dar care au CV impresionant.

„Acei jucători au fost aduşi de patron, clar. A şi recunoscut acest lucru. A şi spus, şi eram mai mulţi din club, că nu va mai face niciodată aşa ceva, că s-a lămurit, că el a vrut să fie bine şi a crezut că jucătorii aceia pot să-l ajute.

Că cei care i-au propus l-au influenţat. Mi-a spus de mai multe ori că nu va mai face aşa ceva şi că a înţeles că n-are rost să aducă jucători care nu mai pot să fugă sau sunt accidentaţi”, a spus Iuliu Mureşan.

