Nu e Cordea sau Biliboc! Un alt titular de la CFR Cluj a ajuns în vizorul lui Mircea Lucescu pentru echipa națională

Mircea Lucescu se gândește să convoace un singur jucător de la CFR Cluj pentru barajul de calificare la Cupa Mondială.

Mihai Popa este pe lista lui Mircea Lucescu / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Cu 11 victorii consecutive în campionat și 40 de puncte obținute din ultimele 45 posibile, CFR Cluj este cea mai în formă echipă din Superligă.

Ardelenii au încheiat sezonul pe locul 4 și, după înjumătățirea punctelor, sunt la doar 3 lungimi distanță de primul loc. În acest sens, selecționerul României, Mircea Lucescu, este cu ochii pe jucătorii pe care i-ar putea convoca în vederea barajului cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii.

Printre cei care s-ar fi putut afla pe lista selecționerului sunt Andrei Cordea, Matei Ilie sau Lorenzo Biliboc. Cu toate acestea, Lucescu are de gând să convoace un alt jucător de la formația din Gruia.

Potrivit GSP, selecționerul a rămas impresionat de Mihai Popa, portarul revenit în Gruia în această iarnă după o experiență mai puțin fericită la Torino. A bifat 10 apariții în acest sezon și a încasat 11 goluri, fiind deseori providențial în parcursul vișiniiilor din ultima perioadă.

Pe lista preliminară a stranierilor se află doar Ionuț Radu, goalkeeperul de la Celta Vigo, ceea ce înseamnă că celelalte două locuri au șanse mari să fie ocupate de portari din Superligă. Pe lângă Popa, Lucescu e cu ochii și pe Marian Aioani, portarul celor de la Rapid.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: