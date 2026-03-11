Școlile și universitățile din Cluj care primesc bani de la bugetul de stat în 2026. Vezi unitățile incluse de Guvern.

În bugetul propus al României pentru acest an, de 500 de miliarde de euro, sunt incluse și proiecte educaționale în județul Cluj.

Centrul de Inteligență Artificială al UTCN, inclus pe lista proiectelor educaționale finanțate de la bugetul de stat în 2026 | Foto: monitorulcj.ro

România mizează în acest an pe un buget de 500 de miliarde de euro, potrivit proiectului de buget publicat marți, 10 martie 2026, de Ministerul Finanțelor.

În 2026, Produsul Intern Brut este estimat să depășească 2.000 de miliarde lei (2.045 miliarde lei), respectiv 500 de miliarde euro.

Care sunt proiectele educaționale din Cluj care primesc bani de la stat în 2026?

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) va primi, anul acesta, bani de la bugetul de stat pentru clădirea de laboratoare de cercetare în inteligență artificială.

Este vorba despre clădirea de pe strada Observatorului, numărul 2.

Bani de la Guvern va primi și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca pentru centrul Cultural Studențesc-Amfiteatru

amenajare spații verzi

împrejmuire

rețele

bazin de retenție ape pluviale

post trafo

organizare șantier

Amplasamentul este pe strada Ion IC Brătianu nr. 25

Centrul de Transfer Tehnologic - BIOTECH al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj va primi bani. USAMV va primi bani și pentru Centrul de Transfer Tehnologic în Nutriție și Patologie Comparată (COMPAC).

USAMV mai primește bani și pentru modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală.

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj va primi bani pentru construirea unui imobil, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități.

Tot la UBB Cluj au fost alocate fonduri și pentru lucrări de extindere, restructurare și refuncționalizare la corpul C1 pentru spații de învățământ-cercetare, inovare și industrii creative în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FȘPAC).

UBB va mai primi bani și pentru clădirea Blăjoaia, pentru extindere și reabilitare, modificare șarpantă pod și refacere învelitoare, împrejmuire și acces auto, modificare instalații.

Din bugetul de stat va fi finanțată și o sală de sport multifuncțională, cu bazin de înot și parking subteran, branșamente, racorduri și amenajări exterioare pentru CSS Viitorul din Cluj-Napoca.

Actualul proiect al bugetului de stat poate suferi modificări la cifre.

