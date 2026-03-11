Situație dramatică pentru cei care așteaptă pentru un transplant de rinichi: lista activă de peste 2.000 de pacienți. ICUTR Cluj: „Soluțiile pentru a crește numărul de transplanturi la 200 pe an devin prioritare și sunt fezabile”.

Numărul transplanturilor renale realizate de medicii Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj a crescut constant în ultimii ani. În același timp, peste 2.000 de pacienți se regăsesc pe lista activă de așteptare. Regândirea modalității de finanțare a transplantului, provocările legate de prelevare de la donatorii decedați și necesitatea unor eforturi coordonate la nivel regional și național sunt câteva dintre soluțiile propuse de specialiștiii clujeni.

Provocări în realizarea transplantului renal: peste 90 de pacienți au primit o nouă șansă la viață, dar lista de așteptare depășește 2.000 de pacienți. ICUTR Cluj: „Sunt soluții fezabile pentru a crește numărul de transplanturi”.| Foto: DepositPhotos.com

În Cluj funcționează singurul centru de transplant renal pediatric din țară, iar anual la ICUTR Cluj sunt transplantați aproximativ 100 de pacienți.

Capacitatea de transplantare de rinichi ar putea crește la 150-200 pe an, însă după cum arată Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj sunt necesare eforturi comune pentru asigurararea condițiilor necesare în acest sens.

Situație dramatică pentru cei care așteaptă pentru un transplant de rinichi: lista activă de peste 2.000 de pacienți. ICUTR Cluj: „Soluțiile pentru a crește numărul de transplanturi la 200 pe an devin prioritare și sunt fezabile”.

Ziua mondială a rinichiului este marcată, anual, în cea de-a doua zi de joi a lunii martie. Activitatea de transplantare renală este una complexă și depinde de factori multipli, context în care reprezentanții ICUTR Cluj propun și o serie de soluții în beneficiul pacienților.

Cum a evoluat activitatea de transplant renal în ultimii ani?

După cum explică pentru monitorulcj.ro dr. Iacob Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al ICUTR Cluj, activitatea de transplant depinde de o serie de factori, precum:

*numărul de grefe disponibile pentru transplant,

*infrastructura spitalicească,

*capacitatea personalului medical de a răspunde solicitărilor legate de transplant,

*organizarea la nivel național a acestei activitați/finanțarea activității.

„Dintre toți acești factori, existența grefei pentru tranplant are cel mai mare impoact asupra activității. Din păcate, evenimente cu impact mediatic negativ sau restricții severe cum a fost situația pandemiei, au contribuit la reducerea drastică a numărului de transplanturi efectuate”, a explicat dr. Iacob Gheorghiță.

Istoric, cel mai mare număr de transplanturi efectuate – 167, a fost în 2013, dar în acel an aproape întreaga activitate a institutului medical a fost axată pe transplant, în detrimentul activității de urologie.

„În prezent, ținta pe care o avem este de 100 - 120 transplanturi pe an. Acest target este proporționat în raport cu infrastructura de spital existentă și aici vine una din marile probleme ale ICUTR Cluj: infrastructura adecvată”, a explicat dr. Iacob Gheorghiță pentru monitorulcj.ro

Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de transplant ar permite creșterea numărului de transplanturi la 200 pe an.

Transplanturi renale efectuate în perioada 2020 – 2025

Numărul transplanturilor efectuate a evoluat susținut în ultimii ani:

*2020 (perioada pandemică) – 68 de transplanturi de rinichi

*2021 (perioada pandemică) – 58

*2022 – 95

*2023 – 91

*2024 – 73

*2025 - 93

Cele mai multe transplanturi au fost efectuate de la donatori decedați – 76 de transplanturi și 17 transplanturi de la donatori vii.

Peste 2.000 de pacienți pe lista de așteptare

Potrivit datelor oficiale consultate de monitorulcj.ro, anul trecut 2.335 de pacienți se regăseau pe lista de așteptare.

„Situația este dramatică pentru cei care așteaptă pentru un transplant renal. Lista de așteptare activă este de peste 2.000 de pacienți, în condițiile în care anual sunt peste 200 pacienți nou intrați pe listă și anual câteva zeci de pacienți decedează așteptând. Găsirea de soluții pentru a crește numărul de transplanturi renale la 150 - 200 pe an nu doar că devine prioritară, dar este și fezabilă.

ICUTR știe cum și a demonstrat că poate. Mai trebuie un catalizator care să concentreze energiile în directia unui Centru de Transplant adecvat capacității pe care o avem”, potrivit reprezentanților Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

Provocări în realizarea transplantului pediatric: O responsabilitate uriașă ce nu este lipsită de riscuri

În 2025 au fost realizate 10 transplanturi pediatrice în cadrul centrului dedicat de la Cluj, singurul de acest tip din țară.

Transplantul pediatric vine cu provocări suplimentare:

„Copii cu insuficiență renală sunt ființe plăpânde, trupuri mici în care, adesea, trebuie să potrivești rinichii unor adulți. Trebuie să conectezi arterele și venele rinichilor de adult la arterele și venele de calibru mic ale acestor copii, astfel încât la final această grefă să își găsească locul în trupurile lor afectate de boala renală. Este o responsabilitate uriașă, cu riscuri mari”, spune dr. Iacob Gheorghiță (ICUTR Cluj).

Prin colaborarea cu Spitalul de Pediatrie II Cluj-Napoca, medicii de la Institutul de Transplant Renal Cluj asigură aceste tipuri de transplant, fiind vorba de singurul centru de transplant din România care continuă să efectueze transplanturi renale pediatrice.

Prelevarea de la donatorii decedați

Prelevarea de la donatorii decedați, prin consimțământul dat de aparținători reprezintă o etapă delicată și dificilă în cadrul procesului de transplantare de rinichi:

Activitatea de transplant este extrem de complexă. Aparent, am putea spune ca „se ia un rinichi” și se pune la un primitor, dar in realitate sunt necesare eforturi suplimentare importante și coordonare regională și națională.

„Identificarea donatorului cu moarte cerebrală impune aplicarea unei proceduri complexe și riguroase, conform legii. Aceasta este o suprasolicitare a personalului din spitalul acreditat pentru identificare și prelevare de organe, fără a aduce nici un avantaj nici pentru potențialul donator, nici pentru medicii care îngrijesc de acel pacient”, potrivit sursei citate.

Rezultatul pozitiv, prin care doi pacienți cu insuficiență renală cronică vor putea avea o șansă la o viață aproape normală, reprezintă finalul acestor eforturi conjugate.

„Interacționarea cu aparținătorii pacientului decedat este o situație delicată: apartinatorii sunt deja într-o traumă psihică din cauza morții persoanei iubite și totuși vor trebui să decidă dacă sunt de acord cu donarea. Nu este deloc simplu, iar personalul medical autorizat să comunice cu ei are o sarcină dificilă”, arată purtătorul de cuvânt al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, dr Iacob Gheorghiță.

Astfel, daca se obține acordul, urmează o luptă contracronometru pentru analize de compatibilitate complexe și laborioase în vederea identificării primitorilor cei mai potriviti imunologic.

„Între timp, echipa de medici și personal medical se deplaseaza pentru a preleva organele.

Din momentul prelevării, grefele trebuie să ajungă în cel mai scurt timp la primitor. Adesea, activitatea se face în afara programului normal de lucru. Faptul ca ești plătit pentru ore suplimentare nu compenseaza faptul că renunti la viața personală pentru a putea asigura desfășurarea în bune condiții a activității de transplant. Singura mulțumire pe care o ai este senimentul de împlinire”, potrivit Reprezentanților ICUTR Cluj.

Regândirea modalității de finanțare

O altă problemă semnalată vizează modalitatea de finanțare a transplantului, care trebuie regândită, potrivit medicilor clujeni.

„În acest moment se continuă cu premisa că medicii sunt angajați și că, daca tot vin la lucru, atunci pot să facă și transplanturi renale, rămânând ca Ministerul Sănătății să asigure finanțarea pentru reactivi, medicamente, materiale sanitare și parte din costurile cu utilitățile”, arată dr. Iacob Gheorghiță.

Situația este însă mai complicată:

„Salariile pentru programul de lucru normal sunt plătite din activitatea desfășurată în baza contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj, care nu finanțează programul de transplant. Drept urmare, orice medic ocupat cu realizarea unui transplant nu va putea lucra pentru serviciile decontate de CJAS Cluj. Desigur, orele suplimentare efectuate pentru activitatea de transplant sunt decontate din programul național de transplant, dar atât”, adaugă sursa citată.

Printre soluțiile propuse de medicii de la ICUTR Cluj se află propunerea de recunoaștere în integralitate a costurilor cu ziua de spitalizare, aspect ce ar permite recunoașterea costurilor cu forța de munca. În acest fel, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj ar putea avea o politică de personal care să permită plata medicilor a căror principală activitate să fie cea de transplant.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: