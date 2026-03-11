România, din nou într-un top al rușinii. Tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine.

Tinerii românii sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, chiar dacă la școli sunt predate cele mai multe.

Doar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat analizate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

În România sunt predate cele mai multe limbi străine, însă tinerii știu cele mai puține

„Elevii din România învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar, în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine”, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social.

Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România (99,9%) din învățământul primar și secundar (liceal) studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine.

„Aceste procente ne situează între cele trei țări din Uniunea Europeană în care învățământul general oferă acces la dobândirea celor mai multe competențe în domeniul limbilor străine, după Luxemburg, unde 81% dintre elevi învață două limbi străine sau mai multe, și Finlanda (65%). Cu toate acestea, procentul tinerilor între 18 și 24 de ani din România care cunosc cel puțin o limbă străină este de 73,7%, ceea ce ne plasează pe locul 24 din 27 de state membre analizate”, se menționează în comunicat.

Media UE este de 87,3% dintre tineri care cunosc cel puțin o limbă străină. Doar state precum Irlanda (67,9%), Ungaria (68,8%) și Bulgaria (72,4%) înregistrează valori mai scăzute decât în România, în timp ce în țări precum Slovenia, Luxemburg, Letonia sau Suedia peste 96% dintre tineri vorbesc cel puțin o limbă străină, precizează sursa citată.

Totodată, numai 28,2% dintre tinerii români cunosc cel puțin două limbi străine, mult sub media europeană de 50,3%. Mai mult de un sfert (26,4%) dintre tinerii români nu cunosc nicio limbă străină, iar asta plasează România printre statele cu cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană la acest capitol.

Astfel, doar Irlanda (32%), Ungaria (31,2%) și Bulgaria (27,6%) înregistrează valori mai ridicate.

Datele evidențiază și o diferență semnificativă între generații: în timp ce 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18-24 de ani cunosc cel puțin o limbă străină, în rândul românilor cu vârste între 55 și 64 de ani procentul este de numai 30%.

