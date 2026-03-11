Cluj-Napoca, orașul unde chiria îi scoate din minți pe locuitori.

Costul chiriilor a devenit una dintre principalele surse de nemulțumire urbană în România, iar Cluj-Napoca conduce detașat acest clasament.

Chirii nesimțite și garsoniere „de muzeu”|Foto: monitorulcj.ro

Potrivit unui sondaj realizat de Active Research pentru Rețeaua pentru Natură Urbană (RNU), 81% dintre respondenții din Cluj declară că sunt nemulțumiți de prețul chiriilor, conform unei postări realizate de activistul Adrian Dohotaru pe grupul de Facebook, Clujul Civic.

La nivelul întregului eșantion analizat, care include mai multe orașe din România, 71% dintre respondenți spun că sunt nemulțumiți de prețurile chiriilor, în timp ce doar 29% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți.

La nivelul întregului eșantion analizat, care include mai multe orașe din România, 71% dintre respondenți spun că sunt nemulțumiți de prețurile chiriilor, în timp ce doar 29% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți.

„Facem un apel către autorități, pentru că există un dezechilibru tot mai vizibil între venituri și costurile locuirii. Tema locuirii accesibile trebuie să devină o temă centrală în politicile urbane. Soluții există: să construim mai multe locuințe publice, dezvoltatorii privați să ofere o cotă parte primăriilor locuințe sub prețul pieței, așa cum se întâmplă în alte țări din Europa, mai multe cămine pentru studenți etc.”, a declarat Adrian Dohotaru, președinte al Societății Organizate Sustenabil și vicepreședinte al Rețelei pentru Natură Urbană.

Problema locuințelor accesibile nu este însă specifică doar României. Potrivit Eurobarometrului 2025, lipsa locuințelor accesibile reprezintă cea mai urgentă problemă pentru 51% dintre europenii care locuiesc în orașe cu peste 50.000 de locuitori. Aceasta depășește alte preocupări majore, precum șomajul și lipsa oportunităților de muncă (33%) sau calitatea scăzută a serviciilor publice (32%).

Sociolog: problema chiriilor a devenit una structurală în marile orașe

Sociologul Valentin Rațiu de la Active Research spune că situația este mai accentuată în marile centre urbane din România. „În Cluj-Napoca, datele confirmă percepția deja răspândită despre nivelul ridicat al costurilor locuirii în acest oraș, cu 81% nemulțumiți, cel mai mare procent din țară. În București, două treimi dintre respondenți sunt nemulțumiți de costul chiriilor, iar în Iași aproape 64% exprimă aceeași nemulțumire. Aceste rezultate sugerează că problema accesibilității locuirii nu mai este una punctuală, ci una structurală în marile orașe din România”, a explicat acesta.

Potrivit sociologului, presiunea asupra chiriilor influențează direct calitatea vieții urbane, mobilitatea rezidențială și accesul la resurse urbane, precum spațiile verzi sau infrastructura de recreere.

Cercetarea a fost realizată de Active Research pentru Rețeaua pentru Natură Urbană prin metoda random route, pe un eșantion de 2.180 de respondenți din 10 orașe din România: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Oradea, Arad, Satu Mare, Piatra Neamț și Bistrița. Marja de eroare este de ±2,1%, la un interval de încredere de 95%.

