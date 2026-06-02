Soluția lui Băsescu pentru viitorul Guvern: „Nu merge cu «premier surogat»!”

Traian Băsescu critică tergiversarea desemnării unui nou premier și a formării unui guvern stabil. „Nu merge cu «premier surogat»!”, spune fostul președinte al României.

Soluția lui Băsescu pentru viitorul Guvern: „Nu merge cu «premier surogat»!”| Foto: monitorulcj.ro

Fostul președinte Traian Băsescu critică tergiversarea desemnării unui nou premier.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, fostul șef de stat vorbește despre refacerea Coaliției de guvernare, dar și despre faptul că noul premier trebuie să vină din rândul PNL – exclus Ilie Bolojan sau PSD – exclus Sorin Grindeanu.

Traian Băsescu vobește despre riscurile unui „premier surogat”, dar și de pericolul cu care se va confrunta președintele Nicușor Dan în cazul instalării „guvernului meu”.

Soluția lui Băsescu pentru viitorul Guvern: „Nu merge cu «premier surogat»!”

Fostul șef al statului acuză partidele parlamentare că pun interesele de partid și calculele politice înaintea interesului național.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook, Băsescu arată că întârzierea formării unui guvern agravează problemele cu care se confruntă România.

„Nu merge cu «premier surogat»!”

Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală.

Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a notat, marți, fostul președinte Traian Băsescu într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Sursa: Traian Băsescu – Facebook

Fostul șef de stat readuce în prim-plan ideea refacerii coaliției de guvernare și desemnarea unui premier de la PNL, dar nu Ilie Bolojan. De altfel, în cazul în care liberalii nu vor să își asume funcția, atunci președintele să desemneze un premier de la PSD, dar nu Sorin Grindeanu.

„Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin «linii roşii» şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză.

Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.

Ideea unui «guvern al meu», prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.

Dacă «guvernul meu» va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un «premier surogat» dar şi cu un preşedinte care devine «preşedinte surogat».

Iar după un timp, noi toţi vom afla că «tandemul surogat» a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic”, a explicat Traian Băsescu în mesajul citat.

Ce anunț va face Nicușor Dan?

Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu partidele politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern.

Criza guvernamentală s-a prelungit vreme de patru săptămâni, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai. Președintele este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de premier, decizie care a fost amânată de Nicușor Dan.

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultima perioadă ca posibilă propunere de premier. Asigurarea unei majorităție necesare pentru instalarea guvernului rămâne neclară, în condițiile în care PNL și USR își mențin decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD. Totodată, social-democrații vor ca Guvernul să fie unul politic, nu cu miniștri tehnocrați. Scenariul unui guvern tehnocrat a fost respins anterior și de UDMR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: