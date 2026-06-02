Zi de meci pentru Naționala României! Hagi își începe marți al doilea mandat, contra Georgiei

Georgia şi România se întâlnesc marţi, de la ora 20:00, în primul meci amical disputat de selecţionata lui Gică Hagi în această lună.

Naționala României și-a programat două meciuri amicale pentru luna iunie / Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Duelul va fi primul disputat de naţionala României sub comanda noului selecționer după mai bine de două decenii şi primul pe care tricolorii îl vor juca după decesul lui Mircea Lucescu.

Peste doar patru zile, românii vor da piept cu selecţionata Ţării Galilor, tot în cadrul unei partide amicale, disputată la Bucureşti.Selecţionerul a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri din această lună.

Lotul complet convocat de Hagi:

Portari: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

Fundași: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1)

Atacanți: Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

