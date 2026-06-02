Anunț de ultimă oră despre viitorul antrenor de la CFR Cluj: „Joi ne decidem!”

CFR Cluj este în continuare fără antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

Iuliu Mureșan a revenit în acest sezon ca președinte la CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ardelenii nu s-au grăbit să numească un nou tehnician și testează mai multe piste.

Pe lângă cele două nume deja vehiculate – Dan Petrescu și Edi Iordănescu – se pare că vișiniii mai au cel puțin două nume pe listă, printre care Toni Conceicao și Adrian Mutu.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că oficialii clubului discută în această perioadă cu mai mulți antrenori, urmând să ia o decizie în următoarele zile.

„Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp. Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a spus oficialul CFR-ului pentru Sport.ro.

Patronul Neluțu Varga ar fi vrut ca Dan Petrescu să fie următorul antrenor al echipei. „În cazul în care Petrescu e apt, el e favoritul. Dacă nu e apt, ne gândim la următorul.

Cu Edi suntem în stand-by, fiecare avem de rezolvat ceva probleme. Dacă le rezolvăm, lucrurile merg înainte. Deocamdată nu facem mai multe declarații”, spunea Varga săptămâna trecută.

