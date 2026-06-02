Festivalul Internațional „Puck”, o nouă ediție dedicată micilor spectatori: Magia teatrului de animație cucerește Clujul

O nouă ediție a Festivalului Internațional „Puck” debutează, marți, cu spectacole dedicate micilor spectatori, dar și adolescenților. Pe parcursul celor patru zile de festival, zeci de reprezentații aduc magia teatrului de animație la Cluj.

Foto: Nicu Cherciu

Marți, 2 iunie, este prima zi a celei de-a 22-a ediții a Festivalului Internațional Puck.

Artiștii evenimentului vor aduce magia teatrului de păpuși și marionete în două săli de spectacole din centrul municipiului Cluj-Napoca.

Timp de patru zile, Clujul devine capitala teatrului de animație: Festivalul Internațional „Puck” 22 se desfășoară în perioada 2 – 5 iunie 2026, în multiple locații din oraș, precum: Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Teatrul Național Cluj, Magic Puppet și Teatrul de Păpuși „Puck”.

Evenimentul aduce un maraton cultural de excepție, care include zeci de spectacole de teatru de animație și reprezentații ale unora dintre cele mai apreciate producții pentru copii, inclusiv spectacole nominalizate la Premiile UNITER.

În cadrul ediției din acest an, publicul va avea parte de spectacole din Danemarca, Olanda, Ungaria și România.

A început Festivalul Internațional „Puck” 2026: Ce spectacole puteți vedea marți, 2 iunie?

Primul spectacol al ediției din acest an a Festivalului Internațional „Puck” este „Dracula. Despre cum am devenit monstru”, programat la ora 18 la Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, nominalizat la Premiile Uniter 2026 și câștigător al Premiului Publicului la categoria Cel mai bun spectacol de animație/ teatru pentru copii.

„Dracula. Despre cum am devenit monstru”, primul spectacol al ediției din acest an a Festivalului Internațional Puck, desfășurat la Cluj în perioada 2 - 5 iunie 2026|Foto: Nicu Cherciu

Este un spectacol nonverbal despre diversitate și integrare conceput și regizat de Dimitros Stamou și Demy Papada (Merlin Puppet Theatre, Berlin).

Spectacolul este o reinterpretare captivantă și educativă cu păpuși, pornind de la diverse reprezentări ale personajului Dracula, adaptată special pentru copii și familii, cu un accent dramaturgic pe temele diversității și integrării.

Spectacolul a fost nominalizat în acest an la Premiile UNITER.

Muzica: Achilles Charmpilas

În distribuție: Andreea Roxana Bolovan, Robert Trifan.

Spectacol despre luptele vieții

De asemenea, la Teatrul „Magic Puppet” (Bulevardul Eroilor nr. 16), va fi prezentat de la ora 20 spectacolul „CaNON”, adresat publicului care are vârsta de peste 15 ani.

Spectacolul „CaNON”, adresat publicului care are vârsta de peste 15 ani, la Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca|Foto: Vlad Ursu

În această arenă pervertită numită viață, suntem cu toții puși să luptăm unii împotriva celorlalți: pentru un post de muncă, pentru o chirie, pentru o pâine. Această luptă pentru supraviețuire nu este un accident al istoriei, ci un adevărat canon al existenței românești, pe care marile noastre opere literare l-au surprins în esența lui cea mai pură.

Producător: Teatrul Magic Puppet

Dramaturgia: Ana Cucu Popescu

Regia: Delia Gavlițchi

Distribuție: Andreea Ajtai, Mihaela Moraru, George Sfetcu, Florin Suciu

Scenografie și păpuși: Tomos Tünde

Festivalul Internațional „Puck” 2026 are loc între 2 și 5 iunie și este organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Consiliul Județean Cluj. Anul trecut, peste 3.000 de spectatori s-au bucurat de spectacolele și reprezentațiile oferite de festivalul internațional desfășurat la Cluj.

Festivalul Internațional „Puck” , 2 - 5 iunie 2026: Clujul devina capitala teatrului de animație|Sursa: Teatrul de Păpuși Puck

Programul complet al ediției din acest an poate fi consultat pe site-ul Teatrului de Păpuși „Puck”.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck"

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck" este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck", unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck", un eveniment dedicat întregii familii.

