Omul care are cele mai MARI șanse să fie desemnat prim-ministru de Nicușor Dan (surse). Când ar urma anunțul?

Președintele României, Nicușor Dan, se pregătește să desemneze premierul.

Președintele Nicușor Dan pregătește numirea premierului | Foto: presidency.ro

Cât de curând, președintele Nicușor Dan ar putea desemna prim-ministrul.

Acest lucru s-ar putea întâmpla fără ca o nouă rundă de negocieri să mai aibă loc la Cotroceni.

Cine ar putea fi desemnat prim-ministru?

Numele cu cele mai mari șanse este Eugen Tomac, care este, în prezent, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, potrivit surselor Digi24.

Conform sursei citate, acesta ar putea fi desemnat chiar în această săptămână, posibil chiar mâine, marți, 26 mai 2026.

Ar fi luat în calcul un guvern mai degrabă tehnocrat, format din specialiști apropiați fiecărui partid din „coaliție”. Astfel, PSD, PNL și USR ar urma să aibă proprii tehnocrați.

