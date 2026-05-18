Nicușor Dan: „Vom continua consultările până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă”

Nicușor Dan a anunțat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală. Șeful statului a făcut apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun.

Foto: presidency.ro

Șeful statului a avut luni consultări cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, S.O.S. România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile”, a transmis președintele Nicușor Dan.

„În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”, a explicat șeful statului într-o declarație de presă după consultările cu partidele politice.

Este esențial ca partidele să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a subliniat președintele.

Ce au cerut partidele?

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunțat că își asumă guvernarea, dar a vorbit și despre alegeri anticipate.

PNL nu își mai dorește o guvernare alături de PSD, iar USR a anunțat că va intra în opoziție, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern.

În același timp, UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliții de guvernare.

